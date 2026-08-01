Philippines ngược dòng thắng Lào 4-1, chủ nhà chính thức bị loại

(VTC News) -

Ngày 1/8, Philippines lội ngược dòng đánh bại Lào với tỷ số 4-1 trên sân Vận động Quốc gia Lào ở lượt trận thứ ba bảng B ASEAN CUP 2026. Dù bất ngờ bị dẫn trước từ rất sớm và bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp một, đội khách vẫn tận dụng tốt lợi thế hơn người để liên tiếp ghi bàn sau giờ nghỉ.

Philippines kiểm soát bóng tới 76%, tung 11 cú sút nhưng không ghi được bàn thắng nào trong hiệp 1. Lào bất ngờ vươn lên dẫn trước Philippines 1-0 ngay từ phút thứ 7. Từ cú sút xa của Damoth, thủ môn Kammeraad xử lý không tốt, để bóng bật ra và tạo cơ hội cho Lào vươn lên dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của Lào không kéo dài lâu. Chỉ 6 phút sau, Phetdavanh Somsanid phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ Philippines. Ban đầu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng, xem lại tình huống qua VAR, ông đã thay đổi quyết định, rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của cầu thủ Lào.

Đội tuyển Philippines đánh bại Lào với tỷ số 4-1. (Ảnh: Liên đoàn bóng đá Philippines)

Phút 25, Nishioka đánh đầu tung lưới Lào sau một pha tấn công bên cánh. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định một cầu thủ Philippines đã phạm lỗi cản người trước tình huống ghi bàn và quyết định không công nhận bàn thắng.

Philippines sở hữu lợi thế thi đấu hơn người nhưng vẫn không thể tìm được bàn gỡ. Những cơ hội từ các pha đánh đầu hay cú sút phạt ở cuối hiệp cũng lần lượt bị bỏ lỡ, khiến đội khách phải chấp nhận bước vào giờ nghỉ với bất lợi bị dẫn trước 0-1.

Ngay đầu hiệp hai, Philippines nhanh chóng đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Phút 47, từ tình huống thủ môn Lào băng ra đấm bóng thiếu dứt khoát, bóng tìm đến vị trí của Lucero và tiền đạo mang áo số 10 tung cú vô lê đẹp mắt, gỡ hòa 1-1.

Lào lập tức đáp trả bằng pha phản công nguy hiểm ở phút 51, nhưng cú dứt điểm lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Ngay sau đó, Philippines hoàn tất màn ngược dòng khi Sydavong vô tình đá phản lưới nhà.

Phút 60, Gayoso đánh lừa thủ môn Lào từ chấm đá phạt, đưa bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-1. Đến phút 88, Sato ấn định chiến thắng 4-1 cho Philippines bằng cú đánh đầu chính xác sau tình huống đá phạt.

Chiến thắng trước Lào giúp Philippines giành trọn 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng vào bán kết. Trong khi đó, Lào chính thức dừng bước tại giải đấu. Trước đó, đội bóng từng gây thất vọng khi thua đậm Thái Lan 0-5 và Malaysia 0-4.

LÀO 1 4 PHILIPPINES Damoth 7‘ 47’ John Lucero 52‘ Viengxay Sydavong (phản lưới) 60’ Jarvey Gayoso 88‘ Daisuke Sato

Số liệu thống kê trận Lào vs Philippines.