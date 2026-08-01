Khẩn trương di dời Bia tưởng niệm ở CV Lê Thị Riêng để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(VTC News) -

Ngày 1/8, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ hai (Khu B) trong Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM).

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, trong ngày, lực lượng chức năng tiếp tục di dời đất, mở rộng khu vực khai quật tại rãnh mộ ở Khu B để tiếp cận các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Bia tưởng niệm Anh hùng Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ sớm được di dời để mở rộng vị trí tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Đây là khu vực đồi đất được hình thành trong quá trình cải tạo Công viên Lê Thị Riêng nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn. Riêng trong ngày 1/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã di dời hơn 200 m³ đất. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy xúc cùng một xe ben vận chuyển đất, tổ chức thi công liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Qua quá trình khai quật, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 7 bộ có di vật kèm theo.

Như vậy, đến hết ngày 1/8, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 168 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong đó có 146 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 22 bộ hài cốt được quy tập tại 4 vị trí mộ tập thể. Bốn vị trí này gồm 2 vị trí tại Khu A và 2 vị trí tại Khu B.

Đáng chú ý, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết đang khẩn trương phối hợp đơn vị thi công chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di dời Bia tưởng niệm tại khu vực tìm kiếm, qua đó tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại Khu A.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, việc di dời sẽ được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn, giữ nguyên kết cấu công trình và tính tôn nghiêm của khu tưởng niệm.

Khu A là vị trí tìm kiếm đầu tiên tại Công viên Lê Thị Riêng. Sau quá trình khai quật và mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ và các vị trí mộ tập thể tại đây.

Sau đó, từ thông tin của các nhân chứng kết hợp khảo sát thực địa và radar xuyên đất (GPR), lực lượng chức năng mở vị trí tìm kiếm thứ hai - Khu B, cách khu vực ban đầu khoảng 50 m. Những ngày qua, việc mở rộng rãnh mộ tại Khu B liên tục phát hiện thêm hài cốt và di vật.

Đến nay, tại cả Khu A và Khu B đều đã phát hiện 2 vị trí mộ tập thể, cùng nhiều hài cốt riêng lẻ.

Việc chuẩn bị di dời Bia tưởng niệm để tiếp tục mở rộng Khu A cho thấy phạm vi tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn chưa khép lại. Các lực lượng sẽ tiếp tục khai quật những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ nhằm tìm kiếm, quy tập những người còn nằm lại dưới lòng đất.