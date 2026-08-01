Bắt gã đàn ông đột nhập trụ sở hải quan ở Huế trộm 2 máy tính xách tay

(VTC News) -

Công an xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam N.D.P. (SN 2005, trú xã Phú Lộc, TP. Huế) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an xã Chân Mây - Lăng Cô tiếp nhận tin báo từ Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây (TP Huế) về việc bị mất trộm 2 máy tính xách tay tại phòng họp của đơn vị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triển khai xác minh, truy xét đối tượng gây án. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định N.D.P. là người thực hiện vụ trộm cắp nói trên.

N.D.P. cùng tang vật sau khi bị bắt giữ. (Ảnh: Công an xã Chân Mây - Lăng Cô)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, N.D.P. lẻn vào trụ sở lấy trộm 2 máy tính xách tay tại cơ quan hải quan với mục đích bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng làm rõ vụ việc và thu hồi toàn bộ tài sản bị mất.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với N.D.P. theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an xã Chân Mây - Lăng Cô khuyến cáo các cơ quan, đơn vị và người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, nhất là các thiết bị điện tử có giá trị; không để tài sản ở nơi sơ hở, thiếu người quản lý; đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh như lắp đặt camera giám sát tại nơi làm việc và nơi ở.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để phối hợp xử lý.