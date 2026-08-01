Hàng nghìn học trò xếp hàng ở bệnh viện Bạch Mai tiễn biệt GS Vũ Văn Đính

(VTC News) -

Lễ truy điệu và an táng Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư Vũ Văn Đính - nguyên Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai; nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Hồi sức cấp cứu, Trường Đại học Y Hà Nội; nguyên Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam - được tổ chức trong không khí trang nghiêm, xúc động sáng 1/8.

Đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Bạch Mai, các thế hệ học trò, đồng nghiệp, người thân và nhiều bệnh nhân đã có mặt để tiễn biệt người thầy thuốc, nhà giáo và nhà khoa học lớn của nền y học Việt Nam. Những hàng dài người lặng lẽ xếp hàng, những vòng hoa trắng cùng phút mặc niệm đã thể hiện lòng tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Giáo sư.

Đông đảo cán bộ y tế, đồng nghiệp và học trò tiễn đưa Giáo sư Vũ Văn Đính tại Bệnh viện Bạch Mai sáng 1/8 (Ảnh: BVCC).

Trong điếu văn tại lễ truy điệu, Ban Tổ chức lễ tang khẳng định, Giáo sư Vũ Văn Đính là người cán bộ mẫu mực, nhà khoa học chân chính, người thầy giáo tận tụy và người thầy thuốc suốt đời đặt tính mạng, quyền lợi của người bệnh lên trên hết. Gần một thế kỷ cuộc đời của ông là hành trình cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, đào tạo nhân lực y tế và xây dựng nền móng cho chuyên ngành Hồi sức cấp cứu hiện đại của Việt Nam.

Sinh năm 1933 tại Hải Dương, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Hà Nội năm 1959, Giáo sư Vũ Văn Đính gắn bó trọn đời với Bệnh viện Bạch Mai và Trường Đại học Y Hà Nội. Ông là một trong những người đặt nền móng xây dựng Khoa Hồi sức cấp cứu A9 - đơn vị được ví như “cửa sinh tử” của Bệnh viện Bạch Mai.

Với tầm nhìn chiến lược, Giáo sư Vũ Văn Đính đã góp phần xây dựng mô hình hồi sức cấp cứu hiện đại, triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến, đào tạo đội ngũ cán bộ cho cả nước và tạo nền tảng phát triển cho hệ thống hồi sức cấp cứu trên toàn quốc. Từ Khoa A9, Bệnh viện Bạch Mai đã phát triển thành các trung tâm chuyên sâu gồm Trung tâm Cấp cứu A9, Trung tâm Hồi sức tích cực, Trung tâm Chống độc và Trung tâm Đột quỵ, góp phần cứu sống hàng vạn bệnh nhân nặng mỗi năm.

Hàng dài y bác sĩ, học trò, người thân tiễn biệt GS Vũ Văn Đính (Ảnh: BVCC)

Không chỉ tiên phong trong điều trị, Giáo sư Vũ Văn Đính còn trực tiếp xây dựng Bộ môn Hồi sức cấp cứu tại Trường Đại học Y Hà Nội, biên soạn giáo trình, xây dựng chương trình đào tạo và dìu dắt nhiều thế hệ bác sĩ, chuyên gia đầu ngành.

Ông cũng để lại nhiều công trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn, đặc biệt trong điều trị sốt rét ác tính, góp phần giảm mạnh tỷ lệ tử vong và hoàn thiện các hướng dẫn chuyên môn trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu.

Với những đóng góp to lớn, Giáo sư Vũ Văn Đính được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như danh hiệu Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Huân chương Độc lập cùng nhiều huân, huy chương khác.

Trong giờ phút tiễn biệt, nhiều cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai không giấu được xúc động khi nhắc về người thầy nghiêm cẩn, giản dị, hết lòng yêu thương học trò và tận tâm với người bệnh. Đối với nhiều thế hệ thầy thuốc, Giáo sư Vũ Văn Đính không chỉ là người lãnh đạo xuất sắc mà còn là biểu tượng của y đức, trí tuệ và tinh thần phụng sự, để lại di sản lớn cho nền y học Việt Nam.