Giới thượng lưu đất Cảng tìm tài sản, nhà phố Royal Boulevard lên ngôi

(VTC News) -

Từ tích lũy tài sản đến chuẩn bị nền tảng cho thế hệ kế cận

Sau nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ, Hải Phòng không chỉ ghi dấu bằng những chỉ số kinh tế ấn tượng mà còn chứng kiến sự lớn mạnh của tầng lớp doanh nhân, chuyên gia và nhà đầu tư thành đạt. Cùng với sự gia tăng về quy mô tài sản là sự thay đổi trong tư duy sở hữu.

“Nếu thế hệ chúng tôi dành cả đời để gây dựng cơ nghiệp thì điều quan trọng nhất bây giờ là tạo nền tảng để con cháu tiếp tục phát triển”, ông Bùi Đình Trọng (70 tuổi), một thương nhân lâu năm tại Hải Phòng, chia sẻ.

Đó cũng là xu hướng ngày càng phổ biến trong các gia đình có tiềm lực tài chính tại đất Cảng. Thay vì thói quen cất giữ vàng như trước đây, nhiều gia đình ưu tiên các bất động sản có khả năng vừa tạo dòng tiền, vừa gìn giữ và tăng giá trị để chuyển giao cho con cháu.

Royal Boulevard là trái tim giao thương, kết nối trực tiếp với các trục đường chính tại Vinhomes Royal Island.

Xu hướng này càng rõ nét khi thế hệ F1, F2 của các gia đình thành đạt được đào tạo bài bản, có tư duy toàn cầu và nhu cầu phát triển sự nghiệp ngay trên chính tài sản của gia đình. Một bất động sản lý tưởng vì thế không chỉ phục vụ nhu cầu ở, mà còn phải tạo điều kiện để kinh doanh, khởi nghiệp và phát triển lâu dài.

Song song với đó, mô hình sống đa thế hệ cũng đang quay trở lại. Các gia đình mong muốn duy trì sự gắn kết giữa các thành viên nhưng vẫn đảm bảo không gian riêng tư, khiến nhu cầu về những sản phẩm vừa đáp ứng an cư, vừa hỗ trợ kinh doanh ngày càng gia tăng.

Trong bối cảnh đó, Royal Boulevard tại Vinhomes Royal Island được phát triển như lời giải cho nhu cầu mới của những gia đình thành đạt.

Royal Boulevard - “di sản sống” cho nhiều thế hệ

Nhà phố Royal Boulevard sở hữu thiết kế 4 tầng, diện tích từ 63 - 130 m² với công năng linh hoạt, cho phép kết hợp hài hòa giữa không gian kinh doanh và sinh hoạt. Tầng một thuận tiện mở cửa hàng hoặc văn phòng, trong khi các tầng trên đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhiều thế hệ trong cùng một mái nhà.

Đang hoàn thiện những hạng mục nội thất cuối cùng trước khi chuyển về ngôi nhà mới, bà Phạm Thị Lan (52 tuổi) cho biết điều bà hài lòng nhất là sự cân bằng giữa gắn kết và riêng tư.

“Tổ ấm mới tại Royal Boulevard giúp gia đình vừa có thể ở gần nhau, cùng chăm sóc nhau, vừa tôn trọng không gian riêng của từng thành viên”, bà Lan chia sẻ.

Kề sông Cấm, Royal Boulevard tận hưởng không gian sống xanh mát với hệ sinh thái tự nhiên bao quanh

Không chỉ tối ưu công năng, mô hình thương phố còn mở ra nhiều phương án khai thác cùng lúc như bán lẻ, văn phòng, căn hộ dịch vụ... giúp chủ sở hữu đa dạng hóa nguồn thu thay vì phụ thuộc vào một hình thức kinh doanh duy nhất.

Lợi thế càng được củng cố khi Royal Boulevard nằm trên trục Đại lộ Hạnh Phúc rộng 42 m, kết nối nhanh với nội đô lịch sử và trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên. Bao quanh Royal Boulevard là hệ sinh thái tiện ích quy mô gồm sân golf 36 hố, Học viện Cưỡi ngựa Hoàng gia, bến du thuyền Royal Marina cùng chuỗi dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí và lễ hội diễn ra thường xuyên, tạo sức sống thương mại và gia tăng giá trị khai thác lâu dài.

“Tôi chọn Royal Boulevard vì có thể kết hợp kinh doanh và sinh sống lâu dài. Mặt hông rộng 20m hướng sông giúp cửa hàng nổi bật hơn, còn các tầng trên vẫn đủ tiện nghi cho gia đình”, anh Phạm Văn Hùng, chủ thương hiệu phân phối đồng hồ cao cấp tại Hải Phòng, chia sẻ.

Royal Boulevard mang phong cách Ý đặc trưng, kết hợp sắc màu Venice và sự lãng mạn của vùng Tuscany.

Bên cạnh hiệu quả khai thác, Royal Boulevard còn hướng tới giá trị bền vững của một tài sản truyền đời. Kiến trúc lấy cảm hứng từ phong cách Italy với mái ngói đỏ, cửa vòm cao, ban công nghệ thuật cùng những đường nét mặt dựng tinh xảo tạo nên diện mạo riêng cho từng căn nhà, đồng thời góp phần nâng tầm hình ảnh thương hiệu và vị thế của gia chủ.

Đối với giới thượng lưu, một bất động sản truyền đời không chỉ được định giá bằng vị trí hay giá trị tài chính, mà còn phải phản ánh phong cách sống, gu thẩm mỹ và những giá trị mà gia chủ muốn lưu truyền cho thế hệ sau.

Với khả năng kết hợp giữa không gian sống đa thế hệ, nền tảng kinh doanh linh hoạt và tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian, Royal Boulevard được định vị như một “di sản sống” - nơi tài sản vừa được tích lũy, vừa tiếp tục sinh lời và đồng hành cùng nhiều thế hệ trong hành trình kế nghiệp.