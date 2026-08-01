Cháy lớn tại cảng cá ở Quảng Ninh, 19 xuồng máy bị thiêu đốt

Hiện trường vụ cháy.

Ngày 1/8, theo báo cáo của UBND xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, một vụ cháy đã xảy ra vào khoảng 3h37 cùng ngày tại cảng cá Phúc Tiến.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Đầm Hà đã chỉ đạo công an xã, lực lượng an ninh cơ sở, quân sự xã, cán bộ, người dân thôn Phúc Tiến cùng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và bảo vệ hiện trường.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 tại Tiên Yên, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng được huy động phối hợp xử lý vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Đ.X)

Sau hơn 1 giờ tổ chức dập lửa, đến khoảng 4h45, lực lượng chữa cháy đã khống chế và dập tắt vụ hỏa hoạn. Vụ việc gây thiệt hại 19 xuồng máy thuộc sở hữu của 17 cá nhân và 2 đơn vị gồm Công an xã và Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã.

Theo kê khai ban đầu của các chủ phương tiện và tổ chức liên quan, tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính khoảng 2,587 tỷ đồng.

Hiện UBND xã Đầm Hà đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy và xử lý theo quy định.