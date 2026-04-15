Cháy tàu cá chở 21 người trên biển Lâm Đồng, cột khói cao hàng chục mét

Khoảng 8h30 sáng 15/4, tại biển Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ cháy tàu cá.

Cháy tàu cá trên biển Lâm Đồng, khói đen bốc lên hàng chục mét.

Theo báo cáo nhanh của Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng, con tàu bị cháy trên biển mang số hiệu BTh 95768 TS, chiều dài hơn 19 m, công suất 750 cv do ông Nguyễn Văn Tư (ngụ phường Phú Thủy) là thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện.

Cột khói từ vụ cháy tàu bốc cao hàng chục mét khi nhìn từ xa.

Bước đầu, xác định con tàu trên xuất bến đi biển vào ngày 12/4 gồm 21 thuyền viên. Đến 5h sáng nay thì tàu vào bến Cảng cá Phú Hài.

Vào lúc 8h5, tàu neo đậu cửa cách Cảng cá Phú Hài khoảng 2 km về hướng Tây Nam thì bị bốc cháy, may mắn không có thương vong.

Nguyên nhân vụ cháy là do khi đang nấu ăn thì bị rò rỉ bình gas.

Đồn Biên phòng Thanh Hải đã huy động ba xuồng nước phối hợp với Hải đội 2 tổ chức hai phương tiện, một ca nô và một tàu cùng 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ chữa cháy.

Khoảng 1 tiếng sau, đám cháy được khống chế, dập tắt. Tại hiện trường, cabin tàu cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn.

Trước đó, sáng 8/4, Công an xã Hàm Thuận (Lâm Đồng) báo cáo nhanh vụ “Chết người do tai nạn lao động” xảy ra tại Thôn 2, xã Hàm Thuận.

Theo báo cáo, lúc 8h40 sáng cùng ngày, tại khu vực triền núi Tazon thuộc thôn 2, xã Hàm Thuận, xe ô tô biển số 29H-252.65 vận chuyển vật tư thi công công trình của đơn vị viễn thông VNPT, do tài xế Nguyễn Tấn Trường (sinh năm 1999, trú Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển di chuyển trên triền núi thì lao xuống vực.

Vụ tai nạn khiến 3 người chết gồm: Nguyễn Kim Trung Thịnh (sinh năm 1989, trú thôn 2, xã Hàm Thuận), Lê Văn Mười (sinh năm 1977, trú thôn 3, xã Hàm Thuận), Nguyễn Thanh Nhã (sinh năm 2001, trú tại Trần Đề, Cần Thơ).

Tài xế Nguyễn Tấn Trường bị thương và đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng xã Hàm Thuận có mặt tại hiện trường.