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7 ngày công nghệ: Thử nghiệm vaccine phát triển bởi AI, Facebook siết nội dung

(VTC News) -

Tin tức công nghệ tuần qua gây chú ý với Vaccine phát triển bởi AI bắt đầu thử nghiệm lâm sàng, Facebook siết lọc nội dung cho tuổi teen.

Minh Hoàng
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