Bộ Nội vụ hướng dẫn về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập đa ngành ở cấp xã

(VTC News) -

Bộ Nội vụ vừa có công văn 5691 hướng dẫn về đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã.

Bộ Nội vụ hướng dẫn mới về sắp xếp, tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã.

Công văn hướng dẫn trên cơ sở thực hiện các chủ trương, định hướng của Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 105 của Chính phủ liên quan đến sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương.

Theo Bộ Nội vụ, Nghị định 283/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 120/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập đã quy định điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã.

Đồng thời quy định trách nhiệm của Bộ trưởng bộ quản lý ngành trong việc ban hành tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực theo thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp xã quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã; bảo đảm phù hợp với nguyên tắc phân định thẩm quyền, phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã, Bộ Nội vụ cho biết Nghị định 150/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố và UBND xã, phường, đặc khu (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 370/2025) đã quy định về trách nhiệm của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đồng thời, Nghị định 283/2025 quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc chỉ đạo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã, bảo đảm theo hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực và phù hợp với yêu cầu phát sinh trên địa bàn cấp xã.

Căn cứ hướng dẫn của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực và chỉ đạo của UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực thuộc UBND cấp xã.

Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị địa phương có ý kiến với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để hướng dẫn theo thẩm quyền.

Tạm thời thực hiện theo quy định hiện hành về vị trí việc làm

Liên quan đến vị trí việc làm, Bộ Nội vụ cho biết đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm viên chức để triển khai Luật Viên chức năm 2025.

Theo dự thảo Nghị định, Chính phủ sẽ ban hành 3 danh mục vị trí việc làm khung gồm: vị trí việc làm viên chức quản lý; vị trí việc làm viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm viên chức hỗ trợ. Các danh mục này sẽ được áp dụng thống nhất trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở các ngành, lĩnh vực và đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã.

Trong khi Nghị định chưa được ban hành, Bộ Nội vụ đề nghị địa phương căn cứ quy định tại Nghị định 106/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư hướng dẫn của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan để xây dựng, phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của địa phương, làm cơ sở để tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bố trí, đánh giá viên chức theo yêu cầu tại từng vị trí việc làm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sau khi Nghị định được ban hành và có hiệu lực pháp luật, đề nghị địa phương thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp.

Về số lượng người làm việc, Bộ Nội vụ cho biết đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng báo cáo đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương để trình Bộ Chính trị xem xét.

Trong đó đề xuất nguyên tắc, dự kiến phương án xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031 tại các đơn vị hành chính cấp xã trên cơ sở bố trí công chức, viên chức theo cơ cấu vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp xã (gồm cả đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đa ngành, đa lĩnh vực).

Sau khi biên chế năm 2026 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, địa phương tiếp tục căn cứ vào các tiêu chí: Định mức biên chế, vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; xã hội hóa, tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập..., phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình để lượng hóa chỉ tiêu cụ thể phục vụ cho việc xác định, giao biên chế viên chức giai đoạn 2027-2031.