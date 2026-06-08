Khoảnh khắc trọng tài thổi phạt đền tranh cãi, U19 Việt Nam thua đau Indonesia

(VTC News) -

Video trọng tài thổi phạt đền khiến U19 Việt Nam thua Indonesia.

Tối 7/6, U19 Việt Nam nhận thất bại cay đắng 1-2 trước U19 Indonesia ở lượt trận cuối bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026 sau quả phạt đền gây tranh cãi ở những phút bù giờ cuối trận.

U19 Việt Nam nhập cuộc không tốt và sớm bị đội chủ nhà gây sức ép. U19 Indonesia tận dụng lợi thế sân nhà để liên tục dồn ép, sau đó có bàn mở tỉ số trong hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, U19 Việt Nam chơi nỗ lực hơn và dần lấy lại thế trận. Những pha phối hợp ở hai biên giúp đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn về phía khung thành đối thủ.

Phút 73, Quốc Khánh tỏa sáng với bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho U19 Việt Nam. Bàn thắng giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam thi đấu hưng phấn và tưởng như đã có thể giữ lại 1 điểm quý giá trước đội chủ nhà.

Tình huống dẫn đến quyết định thổi phạt đền gây tranh cãi của trọng tài. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, tranh cãi xảy ra vào thời điểm trận đấu bước sang phút 90+1. Trong nỗ lực phá bóng bổng trong vòng cấm, Nguyễn Hoàng Nam húc đầu vào tiền đạo chủ nhà. Trọng tài Tamimoto Ryo xác định cầu thủ Việt Nam phạm lỗi và cho U19 Indonesia được hưởng phạt đền.

Dù tình huống va chạm không thực sự rõ ràng, trọng tài người Nhật Bản Tanimoto Ryo vẫn chỉ tay vào chấm phạt đền. Nhiều ý kiến cho rằng pha tranh chấp chưa đủ rõ để dẫn tới một quả penalty ở thời điểm nhạy cảm của trận đấu. Dù vậy, trọng tài không thay đổi quyết định. Trên chấm 11m ở phút 90+2, cầu thủ U19 Indonesia đánh bại thủ môn U19 Việt Nam, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Thất bại này khiến U19 Việt Nam tụt xuống vị trí nhì bảng A với 6 điểm. Theo thể thức giải đấu, chỉ đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới giành vé vào bán kết. Do bảng C chỉ có 3 đội nên khi xét thành tích giữa các đội nhì bảng, kết quả đối đầu với đội cuối bảng ở bảng A và B sẽ không được tính.