Huy động hàng trăm người dập tắt cháy rừng phòng hộ ven biển Quảng Ngãi

(VTC News) -

Chiều 7/6, lãnh đạo xã Mỏ Cày xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn tại khu rừng phi lao phòng hộ ven biển ở khu vực giáp ranh giữa 2 thôn Minh Tân Bắc và thôn 4.

Cháy rừng phòng hộ ven biển Quảng Ngãi. (Ảnh: Q.N)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng phát tại khu rừng phi lao phòng hộ ven biển. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, lớp thực bì khô dày dưới tán rừng cùng gió lớn đã khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Tại khu vực rừng xảy ra cháy lớn có một bãi rác, ngọn lửa đã lan sang đốt cháy lượng lớn rác thải.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng dân quân, công an, kiểm lâm cùng người dân tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy.

Tuy nhiên, địa hình khu vực xảy ra hỏa hoạn phức tạp, thực bì dày, cộng với thời tiết nắng gắt và gió mạnh khiến công tác khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn. Đám cháy liên tục bùng phát và lan sang các khu vực lân cận.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp dập lửa.

Sau nhiều giờ nỗ lực khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa và liên tục phun nước làm mát, đến khoảng 16h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Dù vậy, tại một số điểm vẫn còn khói và than âm ỉ nên các lực lượng chức năng tiếp tục túc trực, phun nước để bảo đảm lửa được dập tắt hoàn toàn.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn có một bãi rác lớn.

Ông Tạ Công Khiết - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực 10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin vụ cháy, lực lượng kiểm lâm phối hợp với công an, dân quân và người dân địa phương khẩn trương triển khai các phương án chữa cháy.

Theo ông Khiết, đến nay đám cháy đã được khoanh vùng, khống chế hoàn toàn, không để lửa lan sang các khu vực lân cận. Sau khi dập tắt đám cháy, các lực lượng chức năng đang sử dụng phương tiện cơ giới kiểm tra toàn bộ đường băng cản lửa, rà soát các vị trí có nguy cơ cháy âm ỉ để xử lý kịp thời.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.