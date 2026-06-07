Tài xế say rượu, lái ô tô 105 km/h trong khu dân cư ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Đội CSGT đường bộ số 4 vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một tài xế ô tô vi phạm cùng lúc hai lỗi đặc biệt nguy hiểm: Chạy quá tốc độ gấp đôi quy định và vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao.

Trước đó, vào hồi 1h18 ngày 7/6, trong lúc tuần tra kiểm soát tại Km106+700 trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh), Tổ công tác phát hiện chiếc ô tô con do anh Trường V.H. (trú tại TDP Quế, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình) cầm lái có dấu hiệu chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Hình ảnh lực lượng chức năng đo được tốc độ của chiếc xe do tài xế H điều khiển đi trên đoạn đường được phép đi 50km/h.

Qua thiết bị đo chuyên dụng, lực lượng chức năng xác định tài xế H. đang phóng xe với vận tốc lên tới 105 km/h, trong khi đoạn đường này nằm trong khu đông dân cư, tốc độ tối đa chỉ cho phép 50 km/h.

Không chỉ vi phạm tốc độ, khi đo nồng độ cồn đối với tài xế H., kết quả hiển thị trên máy là 0,344 mg/l khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao, suýt soát chạm ngưỡng kịch khung (trên 0,4 mg/l khí thở).

Làm việc với cơ quan công an, tài xế Trường V.H. thừa nhận trước đó đã ăn uống, có dùng rượu bia tại Kim Bảng (Ninh Bình). Tuy nhiên, bất chấp men say, tài xế này vẫn liều lĩnh tự cầm lái, vượt chặng đường dài để di chuyển lên xã Kép (Bắc Ninh) cho đến khi bị lực lượng CSGT chặn đứng.

Với 2 lỗi vi phạm trên, tài xế H bị xử phạt hành chính tổng cộng 32 triệu đồng. Đồng thời, với tổng số điểm bị trừ là 16 điểm (vượt quá 12 điểm tối đa), tài xế này sẽ bị trừ toàn bộ điểm trên giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện của tài xế.