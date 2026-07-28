Tấp nập bàn giao mặt bằng mở rộng quốc lộ cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM

Hàng loạt căn nhà dọc quốc lộ 22 (nay là đường Lê Quang Đạo) thuộc địa bàn xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM đang được người dân phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương tháo dỡ để bàn giao mặt bằng, phục vụ dự án mở rộng tuyến giao thông cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố.
Dự án mở rộng quốc lộ 22, đoạn từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3, có chiều dài 8,7 km, được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (hợp đồng BOT), với tổng mức đầu tư hơn 10.400 tỷ đồng.
Tuyến đường sẽ được mở rộng lên 60 m, quy mô 10 làn xe, đi qua phường Trung Mỹ Tây và các xã Bà Điểm, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2028.
Ngoài việc mở rộng mặt đường, dự án còn xây dựng 7 cầu vượt tại các nút giao với các tuyến Nguyễn Ảnh Thủ, Nguyễn Thị Sóc - Nhà Vuông, Lê Thị Hà, Trần Văn Mười - Bà Triệu, Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Bứa, Nguyễn Thị Nuôi và Dương Công Khi - Lê Lợi nhằm tăng năng lực thông hành, giảm ùn tắc giao thông trên tuyến.
Theo ghi nhận, tại xã Xuân Thới Sơn, nhiều căn nhà mặt tiền quốc lộ 22 đang được công nhân cùng xe cẩu khẩn trương tháo dỡ. Nhiều hạng mục công trình được dọn dẹp để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Trong khi đó, tại xã Bà Điểm, nhiều căn nhà ven quốc lộ 22 cũng đang được khẩn trương tháo dỡ sau khi người dân nhận tiền bồi thường. Không ít công trình bị giải tỏa hoàn toàn, khiến ranh giới dự án lùi sâu vào khu dân cư hàng chục mét so với hiện trạng.
Bà Hạnh (65 tuổi, ngụ xã Bà Điểm) cho biết gia đình đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án. Thửa đất rộng gần 140 m² của gia đình thuộc diện thu hồi và được bồi thường khoảng 2 tỷ đồng. “Tôi mong dự án sớm được triển khai để người dân ổn định cuộc sống, việc đi lại và buôn bán cũng thuận lợi hơn”, bà Hạnh chia sẻ.
Cách đó không xa, ông Tâm (60 tuổi, xã Xuân Thới Sơn) cho biết gia đình đang xây dựng nhà mới sau khi bàn giao phần diện tích đất bị thu hồi. Theo ông, quốc lộ 22 nhiều năm qua thường xuyên ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm, vì vậy việc mở rộng tuyến đường là mong mỏi của nhiều người dân.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Xuân Thới Sơn, dự án thành phần 1 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 22 có 987 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến ngày 24/7, đã có 565 trường hợp đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, trong đó 256 trường hợp hoàn tất việc tháo dỡ nhà cửa.
Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, địa phương đã thành lập 6 tổ công tác trực tiếp tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân giải quyết các vướng mắc liên quan đến bồi thường, bàn giao mặt bằng. Đồng thời, xe cơ giới cũng được huy động hỗ trợ tháo dỡ nhà đối với các trường hợp đã hoàn tất thủ tục.
Quốc lộ 22 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), giữ vai trò quan trọng trong hoạt động giao thương giữa TP.HCM và khu vực biên giới. Tuy nhiên, tuyến đường hiện chỉ rộng khoảng 36-40 m nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc.
Sau khi hoàn thành, dự án mở rộng quốc lộ 22 cùng với các công trình trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ tại cửa ngõ phía Tây Bắc TP.HCM, tăng cường kết nối vùng Đông Nam Bộ và khu vực biên giới Tây Ninh, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.