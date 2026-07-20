Người dân dỡ nhà, giao mặt bằng để mở rộng quốc lộ 1 nối TP.HCM với Tây Ninh

Ông Nguyễn Minh Phúc (ngụ xã Tân Nhựt) cho biết tuyến đường hiện chỉ có 3 làn xe mỗi chiều nên thường xuyên xảy ra ùn tắc và xung đột giao thông. "Đây là tuyến đường huyết mạch nên việc mở rộng là rất cần thiết. Người dân kỳ vọng sau khi hoàn tất bàn giao mặt bằng, dự án sẽ sớm được triển khai để giảm ùn tắc và đi lại thuận lợi hơn", ông Phúc nói.