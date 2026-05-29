Diện mạo quốc lộ 13 được đầu tư 6.000 tỷ, mở rộng lên 8 làn xe

Quốc lộ 13 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với Bình Dương và Bình Phước cũ, có chiều dài hơn 145 km. Năm 2022, tỉnh Bình Dương cũ khởi công dự án nâng cấp, mở rộng khoảng 15 km quốc lộ 13 qua địa bàn tỉnh từ 6 lên 8 làn xe với tổng kinh phí hơn 6.000 tỷ đồng.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sau khoảng 4 năm triển khai, nhiều đoạn tuyến đã cơ bản hoàn thiện, mặt đường rộng rãi, khang trang, góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.
Tại công trường đoạn cổng chào Vĩnh Phú, các đơn vị thi công đang huy động nhân lực, máy móc hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa dự án về đích đúng tiến độ.
Anh Nguyễn Văn Tuấn, công nhân lái xe lu tại dự án cho biết, công trình đang bước vào giai đoạn nước rút nên đơn vị thi công duy trì cường độ làm việc liên tục dù thời tiết nắng nóng. “Công nhân, máy móc gần như được huy động tối đa. Buổi sáng làm việc từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h đến hơn 17h để kịp tiến độ”, anh Tuấn nói.
Tấp nập thi công quốc lộ 13.
Theo ghi nhận, đoạn từ cầu Ông Bố đến giao lộ Lê Hồng Phong dài khoảng 9,5 km đã được kẻ vạch sơn đường.
Riêng hơn 500 m qua khu vực phường Bình Hòa đang tiếp tục thi công mặt đường, vỉa hè và hoàn thiện dải phân cách cứng theo hướng TP.HCM - Đồng Nai.
Nhiều đoạn tuyến đã được lắp dải phân cách cứng, tách riêng làn ô tô và xe máy nhằm hạn chế xung đột giao thông. Khu vực qua phường Thuận Giao có mật độ phương tiện lớn do nằm gần các khu công nghiệp như Việt Hưng, VSIP 1.
Bà Nguyễn Thanh Tuyền, kinh doanh nội thất dọc quốc lộ 13 cho biết, quá trình thi công từng ảnh hưởng đến việc buôn bán nhưng người dân đồng tình vì tuyến đường ngày càng thông thoáng. “Trước đây tuyến đường này thường xuyên ùn ứ, nhất là xe tải hạng nặng. Nay đường rộng hơn, lưu thông thuận lợi nên người dân rất phấn khởi. Khi hoàn thành đồng bộ, việc đi lại và kinh doanh sẽ thuận tiện hơn”, bà Tuyền chia sẻ.
Đại diện đơn vị thi công cho biết, thời gian tới các nhà thầu sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại để dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý II/2026.
Việc mở rộng quốc lộ 13 được kỳ vọng giúp giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Đông Bắc TP.HCM, đồng thời tạo động lực phát triển đô thị và kết nối hạ tầng khu vực. Hiện TP.HCM cũng đang chuẩn bị kế hoạch mở rộng quốc lộ 13 đoạn qua khu vực TP Thủ Đức cũ nhằm đồng bộ hạ tầng và hạn chế ùn tắc.