Trời nóng nên ăn gì cho mát?

Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cơ thể dễ mất nước, mệt mỏi và suy giảm sức đề kháng. Bên cạnh việc uống đủ nước, lựa chọn thực phẩm phù hợp cũng là cách hiệu quả giúp giải nhiệt, bổ sung dưỡng chất và duy trì năng lượng trong những ngày oi bức.

Trời nóng ăn gì để giải nhiệt?

Sau đây là gợi ý những thực phẩm vừa ngon vừa giải nhiệt.

Rau củ giúp thanh nhiệt

Các loại rau củ giàu nước và vitamin giúp làm mát cơ thể, bổ sung khoáng chất cần thiết. Những món canh như bí đao, rau dền, mướp hay salad từ dưa leo, cà chua, xà lách, gỏi cuốn nhiều rau xanh đều là lựa chọn phù hợp để giải nhiệt, bổ sung chất xơ và giảm cảm giác ngấy trong ngày hè.

Trái cây giàu nước

Trái cây giàu nước như dưa hấu, thanh long, cam, bưởi giúp giải khát và bổ sung điện giải hiệu quả trong ngày nóng. Trong khi đó, nho, kiwi, dâu tây cung cấp chất chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ làn da. Các loại quả này có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành nước ép, sinh tố để tăng hương vị.

Đồ uống hỗ trợ làm mát cơ thể

Ngoài nước lọc, các loại đồ uống như nước cam, chanh mật ong, trà atiso, trà hoa cúc, nước rau má hay nước dừa tươi đều giúp bổ sung nước, khoáng chất và hỗ trợ giải nhiệt hiệu quả. Đây là những lựa chọn phù hợp để giảm mệt mỏi và phục hồi cơ thể trong những ngày nắng nóng.

Nguyên tắc lựa chọn thực phẩm trong mùa hè

Để khỏe mạnh trong mùa hè, bạn nên tuân thủ các nguyên tắc chọn thực phẩm sau:

Ưu tiên thực phẩm nhiều nước

Nhóm thực phẩm giàu nước nên được bổ sung thường xuyên nhằm hạn chế nguy cơ mất nước. Ngoài trái cây tươi như dưa hấu, cam, bưởi, thanh long hay dâu tây, người dân có thể tăng cường các loại rau như dưa leo, xà lách, bí đao, rau má hoặc cần tây. Các món canh thanh đạm, nước ép trái cây và nước dừa cũng là lựa chọn phù hợp.

Lựa chọn món ăn thanh đạm, dễ tiêu

Nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa, khiến cơ thể dễ đầy bụng, khó tiêu. Do đó, nên ưu tiên các món luộc, hấp hoặc nấu canh từ cá, thịt gà nạc, tôm, đậu phụ và rau củ. Ngược lại, cần hạn chế thực phẩm chiên rán, nhiều dầu mỡ hoặc gia vị cay nóng vì có thể làm tăng cảm giác nóng trong và gây áp lực cho hệ tiêu hóa.

Ăn đúng giờ, chia nhỏ bữa ăn

Mùa hè thường khiến nhiều người giảm cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, việc bỏ bữa hoặc ăn quá nhiều trong một lần đều không tốt cho sức khỏe.

Các chuyên gia khuyến nghị nên chia thành 4 - 5 bữa nhỏ trong ngày, kết hợp đa dạng thực phẩm để cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, đồng thời duy trì năng lượng ổn định.

Những sai lầm thường gặp khi ăn uống ngày nắng nóng

Nhiều thói quen giải nhiệt tưởng chừng vô hại lại có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Uống quá nhiều nước đá dễ gây kích ứng họng và ảnh hưởng tiêu hóa; ăn nhiều đồ chiên rán khiến cơ thể sinh nhiệt nhiều hơn; lạm dụng nước ngọt, bia rượu làm tăng nguy cơ mất nước. Bên cạnh đó, bỏ bữa, sử dụng thực phẩm bảo quản không đúng cách hoặc uống quá ít nước cũng có thể khiến cơ thể mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa và tăng nguy cơ say nắng trong mùa hè.

Kết hợp dinh dưỡng và lối sống lành mạnh trong mùa hè

Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý, cần duy trì thói quen uống đủ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày, tập luyện vào thời điểm mát mẻ, ngủ đủ giấc và giữ không gian sống thông thoáng. Kết hợp dinh dưỡng khoa học với lối sống lành mạnh sẽ giúp cơ thể giải nhiệt hiệu quả, tăng sức đề kháng và hạn chế các vấn đề sức khỏe trong mùa hè.