(VTC News) -

“Nỗi ám ảnh” nhà hướng Tây trở nên rất nhức nhối trong những ngày hè nóng đỉnh điểm. Từ khoảng giữa trưa đến chiều tối, ánh nắng chiếu trực diện khiến tường, cửa kính và mái nhà hấp thụ lượng nhiệt khủng khiếp. Đến đêm, nhiều căn nhà vẫn nóng hầm hập như một lò nung.

Sống trong nhà hướng Tây, không ít người than bật điều hòa mãi không mát, tiền điện tăng vọt, đêm ngủ vẫn oi bức, tường nóng đến mức chạm tay vào thấy rát.

Vì sao nhà hướng Tây nóng khủng khiếp?

Nhà hướng Tây chịu nắng trực tiếp vào thời điểm nóng nhất trong ngày, từ khoảng 14h đến 18h. Đây là lúc nhiệt độ ngoài trời cao nhất, bê tông và kính hấp thụ nhiệt mạnh nhất. Điều đáng sợ là tường và mái không chỉ nóng khi có nắng mà còn giữ nhiệt nhiều giờ sau đó.

Nhiều người từng trải qua cảm giác 22-23h tường vẫn nóng ran, điều hòa chạy liên tục nhưng phòng không lạnh sâu. Ở các đô thị như Hà Nội hay TP.HCM, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị còn khiến nhà hướng Tây nóng hơn nữa do bê tông, kính, nhựa đường và hàng nghìn cục nóng điều hòa cùng giữ nhiệt suốt đêm.

Mẹo chống nóng cho nhà hướng Tây để không phải ‘sống trong lò nung’.(Ảnh: Reddit)

Những cách chống nóng cho nhà hướng Tây

Vấn đề này không phải “vô phương cứu chữa”. Nếu biết cách chống nóng cho nhà hướng Tây, nhiệt độ trong nhà có thể giảm đáng kể và bạn không cần phụ thuộc hoàn toàn vào điều hòa.

Rèm chống nắng: Cách đơn giản nhưng hiệu quả rõ rệt

Đây là giải pháp nhiều người bỏ qua nhất. Nếu cửa kính hướng Tây không có rèm, ánh nắng sẽ xuyên trực tiếp vào phòng, làm nhiệt độ tăng rất nhanh.

Bạn nên dùng rèm dày, rèm phản quang, rèm hai lớp, có màu sáng để ngăn ánh nắng. Hãy nhớ đóng rèm từ trước khi nắng chiếu trực diện, không đợi phòng nóng mới kéo rèm.

Dán phim cách nhiệt cho cửa kính

Cửa kính là điểm yếu lớn của nhà hướng Tây. Kính hấp thụ và truyền nhiệt rất mạnh, khiến phòng sáng nhưng cực nóng, điều hòa phải hoạt động liên tục.

Phim cách nhiệt giúp giảm lượng nhiệt xuyên qua kính, hạn chế tia UV, giảm chói mắt. Nhiều gia đình sau khi dán phim cách nhiệt có thể cảm nhận phòng bớt nóng rõ rệt vào buổi chiều, điều hòa mát nhanh hơn.

Trồng cây chống nóng cho hướng Tây

Đây là cách chống nóng tự nhiên rất hiệu quả. Cây xanh tạo bóng râm, giảm bức xạ nhiệt, làm dịu không khí xung quanh.

Các vị trí nên ưu tiên trồng cây là ban công hướng Tây, sân thượng, cửa sổ nhiều nắng. Những loại cây tán rộng hoặc dây leo thường giúp giảm nhiệt khá tốt.

Ngoài hiệu quả chống nóng, cây xanh còn giúp giảm cảm giác ngột ngạt, không gian sống trở nên dễ chịu hơn nhiều trong mùa hè.

Ngoài hiệu quả chống nóng, cây xanh còn giúp giảm cảm giác ngột ngạt.

Sơn chống nóng cho mái và tường

Nhiều căn nhà hấp thụ nhiệt quá mạnh vì màu sơn tối, mái tôn, bề mặt bê tông giữ nhiệt. Các loại sơn phản nhiệt, sơn chống nóng, vật liệu cách nhiệt có thể giúp giảm đáng kể lượng nhiệt hấp thụ.

Đặc biệt với nhà mái tôn, chênh lệch nhiệt độ có thể rất rõ sau khi xử lý chống nóng.

Làm trần cách nhiệt nếu nhà quá nóng

Nếu tầng trên cùng nóng khủng khiếp, nguyên nhân thường đến từ mái. Mái bê tông hoặc mái tôn hấp thụ nắng cả ngày rồi tỏa nhiệt xuống phòng ngủ vào ban đêm.

Một số giải pháp phổ biến về vật liệu để làm mát nhà hướng Tây:

Trần thạch cao

Xốp cách nhiệt

Bông thủy tinh

Tấm phản nhiệt.

Nhiều người chỉ sau khi làm cách nhiệt mới nhận ra: “Trước đây điều hòa gần như đang làm mát… cái mái nhà".

Đừng để điều hòa “đánh nhau” với nhiệt ngoài trời

Nhiều người mắc sai lầm như mở cửa liên tục khi bật điều hòa, để nắng chiếu thẳng vào phòng, dùng điều hòa công suất quá nhỏ.

Khi đó, máy lạnh phải chạy liên tục, tốn điện mà vẫn không đủ mát.

Muốn điều hòa hoạt động hiệu quả, bạn phải giảm nhiệt từ bên ngoài trước.

Kết hợp quạt với điều hòa

Nhiều người nghĩ bật quạt khi dùng điều hòa sẽ tốn điện hơn. Thực tế, quạt giúp luân chuyển khí lạnh, làm phòng mát đều hơn, giảm cảm giác bí.

Khi kết hợp quạt, bạn có thể để điều hòa ở mức cao hơn mà vẫn thấy dễ chịu, lại tiết kiệm điện hơn.

Vì sao nhiều nhà hướng Tây càng về đêm càng nóng?

Đây là điều khiến nhiều người khó chịu nhất khi ở nhà hướng Tây. Ban ngày nóng đã đành, nhưng đến tối phòng vẫn như hầm hơi, ngủ điều hòa vẫn thấy bức bối.

Nguyên nhân là vì bê tông và tường giải nhiệt rất chậm, nhiệt tích tụ suốt buổi chiều tiếp tục tỏa ra vào ban đêm. Hậu quả là nhiều người có cảm giác ngoài trời đã mát hơn nhưng trong nhà vẫn nóng.

Những sai lầm khiến nhà hướng Tây càng nóng hơn

- Dùng quá nhiều kính: Nhà hiện đại chuộng kính lớn nhưng hướng Tây mà dùng quá nhiều kính sẽ hấp thụ nhiệt rất mạnh.

- Sơn màu tối: Màu tối hấp thụ nhiệt nhiều hơn màu sáng.

- Không che nắng bên ngoài: Che nắng từ bên ngoài luôn hiệu quả hơn chống nóng từ bên trong.

- Để nhiều thiết bị điện hoạt động: TV, máy tính, bếp điện… đều tỏa nhiệt.