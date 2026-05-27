Giá vàng hôm nay 27/5: Quay đầu lao dốc

Giá vàng thế giới hôm nay sụt giảm mạnh khi các cuộc tấn công mới của Mỹ vào Iran đẩy giá dầu thô đi lên, làm gia tăng mối lo ngại về lạm phát và khả năng lãi suất sẽ của Mỹ bị neo ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Các nhà phân tích cho biết sự bất ổn đã kích hoạt sự tăng giá dầu, làm gia tăng nỗi lo lạm phát và củng cố kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tạo ra trở ngại cho vàng - tài sản không sinh lời.

Hiện các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu PCE của Mỹ trong tháng 4, dự kiến công bố vào thứ Năm, để có thêm thông tin về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Trong khi đó, UBS đã hạ mục tiêu giá vàng cuối năm còn 5.500 USD/ounce, do những rủi ro dai dẳng từ lợi suất cao hơn và đồng USD mạnh hơn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 27/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 161,5 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 158,5 triệu đồng/lượng - 161,5 triệu đồng/lượng, cũng giảm 500.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức ở mức 4.501 USD/ounce, giảm 72 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 26/5 cho biết việc đàm phán một thỏa thuận với Iran có thể sẽ phải mất vài ngày. Tuyên bố này đã dập tắt những hy vọng về một hồi kết sớm cho cuộc xung đột. Trước đó, các lực lượng của Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào miền nam Iran.

Giới chuyên gia nhận định rằng mặc dù Mỹ và Iran đang hoàn tất các bước cuối cùng cho một thỏa thuận hòa bình song những thiệt hại gây ra cho các cơ sở sản xuất dầu mỏ tại Trung Đông có thể khiến nguồn cung dầu từ khu vực này ra thế giới khó phục hồi sớm.

Thị trường dầu đã bắt đầu phản ánh thực tế này vào giá. Trong phiên giao dịch cùng ngày, giá dầu Brent đã tăng 2% do một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh và mở cửa trở lại eo biển Hormuz vẫn chưa thể đạt được.

Việc giá dầu thô duy trì ở mức cao có thể kích thích lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương phải giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Mặc dù vàng vốn được xem là một công cụ hữu hiệu để phòng ngừa lạm phát song lãi suất tăng cao lại có xu hướng gây áp lực lớn lên kim loại quý không sinh lãi này.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đang dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong năm nay, với khả năng 56% Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 12.