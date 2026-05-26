Giá vàng hôm nay 26/5: Thế giới và trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng thế giới hôm nay tăng nhẹ do được hỗ trợ bởi thông tin đồng USD suy yếu và giá dầu giảm, khi các nhà đầu tư cân nhắc triển vọng tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

"Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thổi bùng hy vọng trên thị trường về một thỏa thuận khả thi với Iran, điều có thể dẫn đến việc mở lại eo biển Hormuz. Triển vọng này đã gây áp lực lên giá dầu thô, do đó mang lại sự phục hồi cho giá vàng xét từ góc độ lạm phát", Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade, cho biết.

Trước đó, ngày 24/5, Tổng thống Trump cho biết, ông đã chỉ thị các đại diện của mình không nên vội vàng đạt được thỏa thuận với Iran, trong bối cảnh chính quyền của ông đang giảm bớt kỳ vọng về một bước đột phá sắp xảy ra trong cuộc xung đột kéo dài 3 tháng qua.

Ông Trump cũng tuyên bố, Washington và Iran đã đàm phán về cơ bản một bản ghi nhớ về hiệp ước hòa bình cho phép mở lại eo biển Hormuz.

Giá dầu đã chạm mức thấp nhất trong hai tuần vào thứ Hai, được thúc đẩy bởi sự lạc quan rằng Mỹ và Iran đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận hòa bình, mặc dù hai nước vẫn bất đồng về các vấn đề then chốt.

Giá dầu ảnh hưởng đến kỳ vọng lạm phát. Giá dầu thô cao có thể thúc đẩy lạm phát và khuyến khích duy trì lãi suất cao trong thời gian dài. Vàng được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát nên việc lãi suất tăng cao sẽ gây áp lực lên kim loại quý này.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 25/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 159 - 162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 158,5 triệu đồng/lượng (mua) - 161,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.573 USD/ounce, tăng 9 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng có thể tiếp tục dao động mạnh, tuy nhiên thiên về xu hướng tăng nhẹ nhờ nhu cầu trú ẩn chưa biến mất hoàn toàn.

Mặc dù vậy, vàng chưa thể xác nhận xu hướng tăng mới nếu chưa vượt vùng 4.600 USD/ounce. Ngoài ra, rủi ro giảm sâu hơn vẫn hiện hữu, nhất là nếu đồng USD tiếp tục mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở vùng cao.

Nếu căng thẳng Trung Đông kéo dài, một số quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ hay các nước vùng Vịnh có thể phải bán bớt dự trữ vàng để hỗ trợ nền kinh tế. Việc này qua đó tạo thêm áp lực giảm giá cho thị trường vàng.

Mặt khác, kết quả khảo sát vàng hàng tuần lại cho thấy giới phân tích Phố Wall vẫn duy trì quan điểm bi quan đối với triển vọng ngắn hạn của vàng. Trong khi đó. nhà đầu tư cá nhân tiếp tục giữ tâm lý lạc quan bất chấp đà giảm của vàng.

Cụ thể, trong tuần này, có 13 chuyên gia tham gia khảo sát. Nhưng chỉ có 2 chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tăng; 8 người khác cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục đi xuống. 3 nhà phân tích còn lại nhận định kim loại quý sẽ đi ngang.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco ghi nhận có 18 nhà đầu tư nhỏ lẻ (tương đương 56%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; 7 người khác (chiếm 22%) cho rằng vàng sẽ giảm giá. 7 nhà đầu tư còn lại (tương đương 22%) lại nhận định giá vàng sẽ đi ngang.