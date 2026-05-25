Giá vàng hôm nay 25/5: Bật tăng mạnh mẽ

Tuần qua, giá vàng liên tục biến động mạnh khi nhu cầu trú ẩn an toàn cho tài sản do bất ổn địa chính trị liên tục va chạm với đồng USD mạnh hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và những lo ngại mới về lạm phát dai dẳng có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Dữ liệu kinh tế và chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn nhạy cảm với lãi suất. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan giảm xuống 44,8 trong tháng 5 từ mức 49,8 trong tháng 4, trong khi kỳ vọng lạm phát một năm tăng lên 4,8% và kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng lên 3,9%.

Giá vàng thế giới hôm nay 25/5 tăng mạnh. (Ảnh minh họa).

Chỉ số tháng 5 cho thấy kỳ vọng lạm phát trong cùng kỳ năm tới đã tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ khi công bố mức thuế quan hồi tháng 4/2025 trong khi kỳ vọng lạm phát dài hạn cũng tăng vọt.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 25/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 158,5 triệu đồng/lượng (mua) - 161,5 triệu đồng/lượng (bán), không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 158,5 triệu đồng/lượng (mua) - 161,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.564 USD/ounce, tăng 56 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia nhận định giá vàng vẫn phụ thuộc vào các diễn biến ở Trung Đông. Cuộc xung đột càng kéo dài thì càng khó tránh khỏi những thiệt hại lâu dài cho nền kinh tế.

Giá vàng trong tuần tới được dự đoán sẽ tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng 4.500 USD/ounce và ít có sự bứt phá mạnh.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới. “Giá vàng đã giảm xuống khoảng 4.460 USD/ounce trong nửa đầu tuần, nhưng những dấu hiệu giảm leo thang địa chính trị ở Trung Đông sau đó đã giúp vàng phục hồi, dẫn đến sự ổn định ngay trên mức 4.500 USD/ounce.

Mặc dù có những dấu hiệu tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, chúng tôi vẫn nhận thấy khả năng cao giá vàng sẽ giảm xuống mức 4.370-4.400 USD vào cuối tuần tới”, ông Kuptsikevich cảnh báo.