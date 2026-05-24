Giá vàng hôm nay 24/5: Tiếp tục đứng sát ngưỡng 4.500 USD/ounce

Giá vàng thế giới trải qua một tuần đầy biến động, khi nhu cầu trú ẩn an toàn do bất ổn địa chính trị liên tục va chạm với đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và những lo ngại mới rằng lạm phát dai dẳng có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì lập trường “diều hâu” lâu hơn.

Dữ liệu kinh tế và chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn nhạy cảm với lãi suất. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan giảm xuống 44,8 trong tháng 5 từ mức 49,8 trong tháng 4, trong khi kỳ vọng lạm phát một năm tăng lên 4,8% và kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng lên 3,9%.

Giá vàng tiếp tục đứng ở ngưỡng thấp. (Ảnh: Minh Đức)

Chỉ số tháng 5 cho thấy, kỳ vọng lạm phát trong cùng kỳ năm tới đã tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ khi công bố mức thuế quan hồi tháng 4/2025 trong khi kỳ vọng lạm phát dài hạn cũng tăng vọt.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 24/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 158,5 triệu đồng/lượng (mua) - 161,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 158,5 triệu đồng/lượng (mua) - 161,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.508 USD/ounce, tăng 04 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Tuần này, có 13 chuyên gia tham gia khảo sát vàng của Kitco News. Tâm lý Phố Wall đã cải thiện phần nào nhưng vẫn nghiêng về xu hướng giảm sau khi vàng tiếp tục không giữ được các mức hỗ trợ quan trọng. Chỉ có 2 chuyên gia (15%) kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới, trong khi 8 người (62%) dự báo giảm giá, 3 nhà phân tích còn lại (23%) cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco ghi nhận 32 phiếu, với nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn duy trì đa số lạc quan bất chấp vàng giảm giá. Có 18 nhà đầu tư bán lẻ (56%) kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới, trong khi 7 người (22%) dự báo giảm, 7 nhà đầu tư còn lại (22%) cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.