(VTC News) -

Tunisia 0 3 Nhật Bản 3' Kamada 31' Ueda 69' Ito

Cuộc so tài giữa Tunisia và Nhật Bản diễn ra trên sân Estadio BBVA (Guadalupe, Mexico) là trận đấu thứ 1.000 của World Cup. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Tunisia vs Nhật Bản mới nhất tại đây.

Nhật Bản dẫn Tunisia 2-0 sau hiệp đấu đầu tiên. Daichi Kamada ghi bàn từ rất sớm, trước khi Ayase Ueda nhân đôi cách biệt bằng cú sút xa đẹp mắt ở phút 31.

Kamada ghi bàn mở tỷ số cho Nhật Bản ở phút thứ 3. (Ảnh: Reuters)

Tunisia bắt đầu trận đấu bằng cú sút xa ngẫu hứng chệch khung thành trong gang tấc của Hannibal Mejbri. Tuy nhiên, đây là tất cả những gì tốt nhất mà đội bóng châu Phi làm được trong nửa đầu trận đấu. Nhật Bản ngay lập tức đáp trả bằng bàn thắng mở tỷ số khi Keito Nakamura kiến tạo cho Daichi Kamada đưa bóng vào lưới Tunisia.

Bàn thắng sớm giúp Nhật Bản đá rất thoải mái. Họ không tấn công dồn dập, nhưng kiểm soát tốt nhịp chơi và luôn biết cách tăng tốc ở những khoảng trống sau lưng hàng thủ Tunisia.

Ayase Ueda là người nổi bật nhất trong hiệp một. Anh hụt bàn thắng trong tình huống quả bóng bị thủ môn Tunisia kéo ra khi chỉ còn vài milimet chưa qua vạch. Dù vậy, tiền đạo này không phải tiếc nuối lâu. Phút 31, Ueda dẫn bóng đến sát vòng cấm và tung ra cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0.

Đội hình Tunisia vs Nhật Bản

Tunisia: Aymen Dahmen (16), Ali Abdi (2), Montassar Talbi (3), Omar Rekik (4), Dylan Bronn (6), Elias Saad (8), Hannibal Mejbri (10), Ellyes Skhiri (17), Yan Valery (20), Anis Slimane (25), Sebastian Tounekti (26).

Nhật Bản: Zion Suzuki (1), Kou Itakura (4), Ao Tanaka (7), Ritsu Doan (10), Keito Nakamura (13), Junya Ito (14), Daichi Kamada (15), Ayase Ueda (18), Hiroki Ito (21), Takehiro Tomiyasu (22), Kaishu Sano (24).

Bảng xếp hạng bảng F World Cup 2026

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hết trận đấu giữa Tunisia và Nhật Bản, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng F như sau.