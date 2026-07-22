Cận cảnh Hyundai Tucson Hybrid sắp ra mắt, mức giá dự kiến dưới 999 triệu đồng

(VTC News) -

Tùy chọn truyền động hybrid của dòng xe Hyundai Tucson xuất hiện tại một sự kiện trưng bày ở Hà Nội. Đại diện nhà phân phối cho biết xe dự kiến chính thức ra mắt và bắt đầu bàn giao tới tay khách hàng Việt Nam từ đầu tháng 9 tới với mức giá không quá 999 triệu đồng. Sự xuất hiện của tân binh này hứa hẹn làm tăng sức nóng trong phân khúc xe gầm cao cỡ C.

Về tổng thể, Hyundai Tucson Hybrid vẫn duy trì phong cách thiết kế hiện đại cùng ngôn ngữ hình học góc cạnh tương tự các phiên bản động cơ đốt trong đang bán trên thị trường.

Mặt trước của xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn tích hợp dải đèn định vị ban ngày dạng cánh chim ẩn. Cụm đèn chiếu sáng chính công nghệ LED được đặt thấp hai bên cản trước.

Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.640 x 1.865 x 1.700 mm cùng chiều dài cơ sở 2.755 mm. So với các phiên bản chạy xăng thuần túy, chiều cao của biến thể hybrid nhỉnh hơn đôi chút, trong khi thân xe vẫn giữ trọn nét cá tính nhờ những đường gân cắt xẻ góc cạnh.

Không gian cabin của Tucson Hybrid vẫn duy trì phong cách thiết kế tối giản và hiện đại từ bản nâng cấp mới nhất. Điểm nhấn trung tâm là cụm màn hình đôi cong tích hợp màn hình đa thông tin và màn hình giải trí đồng kích thước 12,3 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay cùng Android Auto. Vô-lăng ba chấu lược bỏ logo ở tâm, kết hợp cùng cần số điện tử xoay tích hợp phía sau giúp tối ưu hóa không gian.

Hàng ghế sau vẫn giữ lợi thế rộng rãi hàng đầu phân khúc nhờ chiều dài cơ sở lớn, trang bị đầy đủ cửa gió điều hòa riêng biệt, cổng sạc nhanh và khả năng điều chỉnh độ ngả lưng ghế.

Sự nâng cấp đáng giá nhất nằm ở dưới nắp capo với hệ truyền động Turbo Hybrid song song. Hệ thống này bao gồm động cơ xăng tăng áp 1.6L kết hợp cùng một mô-tơ điện.

Sự kết hợp này mang lại tổng công suất tối đa 231,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp thay vì hộp số vô cấp CVT thường thấy trên các dòng xe hybrid phổ thông. Ngoài ra, mẫu xe này tiếp tục được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense với hàng loạt tính năng hỗ trợ lái hiện đại như phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường và kiểm soát hành trình thông minh.