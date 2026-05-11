Bảng xếp hạng World Cup 2026 (Bảng F) mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hiện tại, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng F như sau.
|XH
|Đội
|T
|HS
|Đ
|1
|Đức
|0
|0-0
|0
|2
|Curacao
|0
|0-0
|0
|3
|Bờ Biển Ngà
|0
|0-0
|0
|4
|Ecuador
|0
|0-0
|0
Theo thể thức World Cup 2026, các đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở vòng bảng. Các đội đầu bảng, nhì bảng và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/16.
Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm ở vòng bảng, chỉ số phụ được sử dụng để xếp hạng là thành tích đối đầu (tính riêng số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp của những đội bằng điểm). Nếu có 2 đội bằng nhau ở các chỉ số nêu trên, ban tổ chức xét đến hiệu số bàn thắng-bàn thua, tổng số bàn thắng ở cả 3 lượt trận.
Khi tất cả các chỉ số phụ đều không có tác dụng, thứ hạng các đội được sắp xếp theo vị trí trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).
Nhật Bản là đại diện đầu tiên của bóng đá châu Á giành quyền tham dự World Cup 2026. Đội bóng này vượt qua vòng loại khu vực châu Á từ tháng 3/2025 với thành tích thắng 7, hòa 2 và chỉ thua 1 trận trước Australia.
Đây là lần thứ 8 liên tiếp Nhật Bản dự World Cup. Thành tích tốt nhất của đội tuyển đất nước mặt trời mọc là lọt vào vòng 1/8 (2002, 2010, 2018 và 2022). Nhật Bản bước vào World Cup 2026 với vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng FIFA.
World Cup 2026 là lần thứ 7 Tunisia tham dự giải đấu. Đội tuyển này bất bại ở vòng loại khu vực châu Phi, đứng đầu bảng F sau 9 chiến thắng và 1 trận hòa, xếp trên Namibia, Liberia, Malawi, Guinea Xích đạo và Sao Tome & Principe.
Tunisia đứng thứ 44 trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển này chưa từng vượt qua vòng bảng trong 6 lần góp mặt tại World Cup trước đây.
Hà Lan vượt qua vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với thành tích nhất bảng G. Họ không thua trận nào (thắng 6, hòa 2) ở bảng đấu có Ba Lan, Phần Lan, Malta và Litva.
Trên bảng xếp hạng FIFA, Hà Lan giữ vị trí thứ 7. Đây là lần thứ 12 đội bóng có biệt danh "cơn lốc màu da cam" hay "Oranje" dự World Cup. Đội tuyển Hà Lan từng 3 lần vào chung kết World Cup vào các năm 1974, 1978 và 2010, chưa vô địch.
Thuỵ Điển là đội duy nhất đứng cuối bảng xếp hạng vòng loại khu vực châu Âu nhưng vẫn giành quyền tham dự World Cup 2026. Đội bóng này có suất play-off thông qua vị trí ở UEFA Nations League, sau đó lần lượt vượt qua Ukraine và Ba Lan ở nhánh B.
Vị trí của Thụy Điển trên bảng xếp hạng FIFA là 38. Thành tích tốt nhất của đội tuyển này là á quân tại World Cup 1958 trên sân nhà.
Bảng F World Cup 2026 được tổ chức trên 4 sân vận động tại các thành phố Dallas, Houston, Kansas (Mỹ) và Monterrey (Mexico). Các đội bóng góp mặt ở bảng đấu này là Hà Lan, Nhật Bản, Thuỵ Điển và Tunisia.
Ngày 15/6
3h: Hà Lan vs Nhật Bản.
9h: Thuỵ Điển vs Tunisia.
Ngày 21/6
0h: Hà Lan vs Thuỵ Điển.
11h: Tunisia vs Nhật Bản.
Ngày 26/6
6h: Tunisia vs Hà Lan.
6h: Nhật Bản vs Thuỵ Điển.