ASEAN Online Sale Day 2026: Cơ hội để doanh nghiệp mở rộng thị trường ra khu vực

(VTC News) -

Theo dự báo của hãng nghiên cứu Mordor Intelligence, quy mô thị trường thương mại điện tử xuyên biên giới của khu vực dự kiến đạt 84,74 tỷ USD vào năm 2031, tăng gần gấp đôi so với năm 2025. Tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự gia tăng nhanh chóng của người tiêu dùng số, hạ tầng số ngày càng hoàn thiện và các chính sách thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khu vực.

Hiện nay, ASEAN có khoảng 402 triệu người tiêu dùng số, trong khi thanh toán điện tử và các nền tảng ví điện tử đã trở thành phương thức thanh toán phổ biến trong các giao dịch trực tuyến.

Cùng với đó, việc triển khai các cam kết tạo thuận lợi thương mại trong khuôn khổ RCEP, sự phát triển của hệ thống kho ngoại quan và các cơ chế hợp tác hải quan ASEAN đang góp phần rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí logistics và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới.

Để khai thác hiệu quả những tiềm năng này, ASEAN đang thúc đẩy xây dựng một thị trường thương mại điện tử thống nhất, nơi doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể kết nối thuận lợi hơn trên môi trường số. Một trong những hoạt động nổi bật nhằm hiện thực hóa mục tiêu đó là Chương trình Ngày mua sắm trực tuyến ASEAN (ASEAN Online Sale Day – AOSD).

Được tổ chức thường niên từ năm 2020, AOSD không chỉ là một sự kiện mua sắm trực tuyến quy mô khu vực mà còn là sáng kiến thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Chương trình tạo cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, mở rộng mạng lưới khách hàng và từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực cũng như toàn cầu. Đồng thời, AOSD cũng góp phần quảng bá văn hóa, sản phẩm đặc trưng của từng quốc gia, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng trong toàn ASEAN.

ASEAN Online Sale Day 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 8-10/8/2026 dưới sự chủ trì của Philippines – Chủ tịch ASEAN 2026. Chương trình gồm hai hạng mục dành cho doanh nghiệp, bao gồm khuyến mại cho thị trường nội địa và bán hàng xuyên biên giới giữa các quốc gia ASEAN.

Bên cạnh việc triển khai các chương trình ưu đãi, doanh nghiệp tham gia AOSD còn được sử dụng bộ nhận diện chính thức của chương trình và đồng hành cùng các hoạt động truyền thông trên các kênh chính thức của ASEAN.

Đây là cơ hội để nâng cao hình ảnh thương hiệu, tiếp cận hàng trăm triệu người tiêu dùng trong khu vực và tận dụng đà tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại điện tử xuyên biên giới ASEAN.