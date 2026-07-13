ASEAN Online Sale Day 2026: Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam

(VTC News) -

Chương trình nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và tăng cường kết nối thị trường ASEAN. Thông qua chương trình, các doanh nghiệp có cơ hội triển khai các chương trình khuyến mại đồng thời tại 10 quốc gia ASEAN, mở rộng tiếp cận khách hàng trong khu vực và thúc đẩy giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới.

Năm 2026, chương trình sẽ diễn ra từ 8 - 10/8/2026, bao gồm các chương trình ưu đãi dành cho thị trường nội địa tại từng quốc gia ASEAN và các chương trình ưu đãi dành cho hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới giữa các nước ASEAN.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) khuyến khích các doanh nghiệp, sàn thương mại điện tử và các đơn vị cung cấp dịch vụ tham gia Chương trình để cùng quảng bá sản phẩm Việt Nam, mở rộng thị trường và thúc đẩy thương mại điện tử khu vực.