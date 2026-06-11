Hướng dẫn cách xem FIFA World Cup 2026 miễn phí trên VTV

FIFA World Cup 2026 chính thức khởi tranh từ đêm 11/6, sáng 12/6 theo giờ Việt Nam. Giải đấu có 48 đội tuyển và 104 trận diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Tại Việt Nam, VTV là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026 chính thức.
Các kênh chiếu trực tiếp 104 trận đấu của World Cup 2026 là VTV3, VTV6 và VTV10. Ngoài cách truyền thống, khán giả xem trực tiếp World Cup 2026 có thể sử dụng các nền tảng truyền hình trực tuyến của VTV.
Nếu không thể xem trực tiếp các trận đấu qua màn hình TV, khán giả vẫn có thể theo dõi trọn vẹn World Cup 2026 thông qua ứng dụng trên smartphone hoặc trình duyệt web trên máy tính.
Khán giả có thể theo dõi giải đấu thông qua ứng dụng VTVgo - nền tảng xem truyền hình trực tuyến chính thức của VTV. Người dùng Android có thể tải VTVgo miễn phí từ Google Play, trong khi người dùng iPhone và iPad có thể cài đặt ứng dụng từ App Store.
Sau khi cài đặt và mở ứng dụng, chọn biểu tượng TV (biểu tượng thứ hai từ trái sang trong thanh phía dưới màn hình), sau đó nhấn "Chuyển kênh" để truy cập danh sách các kênh phát sóng. Các trận đấu World Cup 2026 sẽ được phát trên VTV2, VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10.
Với những khung giờ có nhiều trận diễn ra cùng lúc, VTV sẽ phân bổ phát sóng trên các kênh khác nhau để người hâm mộ có thể dễ dàng lựa chọn trận đấu mình muốn theo dõi.
Khán giả muốn theo dõi trực tiếp các trận đấu của FIFA World Cup 2026 trên máy tính có thể truy cập trang web truyền hình trực tuyến VTVgo, sau đó lựa chọn mục "Truyền hình", chọn "Kênh VTV" để truy cập kênh trực tiếp trận đấu theo mong muốn.
Lịch phát sóng World Cup 2026 mới nhất trên VTV
Vòng bảng World Cup 2026 diễn ra từ 12/6 đến 28/6 (giờ Việt Nam). Các trận vòng 1/16, tứ kết, bán kết, tranh hạng 3 và chung kết tiếp tục được phát sóng trên VTV3, VTV6. Lịch chiếu trực tiếp World Cup 2026 trên VTV theo giờ Việt Nam được cập nhật liên tục hằng ngày.
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|Kênh trực tiếp
|12/6
|2h
|Mexico vs Nam Phi
|VTV3, VTV10, VTV6
|12/6
|9h
|Hàn Quốc vs CH Séc
|VTV3, VTV6
|13/6
|2h
|Canada vs Bosnia & Herzegovina
|VTV3, VTV10, VTV6
|13/6
|8h
|Mỹ vs Paraguay
|VTV3, VTV6
|14/6
|2h
|Qatar vs Thụy Sĩ
|VTV3, VTV10, VTV6
|14/6
|5h
|Brazil vs Morocco
|VTV3, VTV6
|14/6
|8h
|Haiti vs Scotland
|VTV3, VTV6
|14/6
|11h
|Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ
|VTV3, VTV6
|15/6
|0h
|Đức vs Curacao
|VTV3, VTV10, VTV6
|15/6
|3h
|Hà Lan vs Nhật Bản
|VTV3, VTV10, VTV6
|15/6
|6h
|Bờ Biển Ngà vs Ecuador
|VTV3, VTV6
|15/6
|9h
|Thụy Điển vs Tunisia
|VTV3, VTV6
|15/6
|23h
|Tây Ban Nha vs Cape Verde
|VTV3, VTV10, VTV6
|16/6
|2h
|Bỉ vs Ai Cập
|VTV3, VTV10, VTV6
|16/6
|5h
|Saudi Arabia vs Uruguay
|VTV3, VTV6
|16/6
|8h
|Iran vs New Zealand
|VTV3, VTV6
|17/6
|2h
|Pháp vs Senegal
|VTV3, VTV10, VTV6
|17/6
|5h
|Iraq vs Na Uy
|VTV3, VTV6
|17/6
|8h
|Argentina vs Algeria
|VTV3, VTV6
|17/6
|11h
|Áo vs Jordan
|VTV3, VTV6
|18/6
|0h
|Bồ Đào Nha vs CHDC Congo
|VTV3, VTV10, VTV6
|18/6
|3h
|Anh vs Croatia
|VTV3, VTV10, VTV6
|18/6
|6h
|Ghana vs Panama
|VTV3, VTV6
|18/6
|9h
|Uzbekistan vs Colombia
|VTV3, VTV6
|18/6
|23h
|CH Séc vs Nam Phi
|VTV3, VTV10, VTV6
|19/6
|2h
|Thụy Sĩ vs Bosnia & Herzegovina
|VTV3, VTV10, VTV6
|19/6
|5h
|Canada vs Qatar
|VTV3, VTV6
|19/6
|8h
|Mexico vs Hàn Quốc
|VTV3, VTV6
|20/6
|2h
|Mỹ vs Australia
|VTV3, VTV10, VTV6
|20/6
|5h
|Scotland vs Morocco
|VTV3, VTV6
|20/6
|7h30
|Brazil vs Haiti
|VTV3, VTV6
|20/6
|10h
|Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay
|VTV3, VTV6
|21/6
|0h
|Hà Lan vs Thụy Điển
|VTV3, VTV10, VTV6
|21/6
|3h
|Đức vs Bờ Biển Ngà
|VTV3, VTV10, VTV6
|21/6
|7h
|Ecuador vs Curacao
|VTV3, VTV6
|21/6
|11h
|Tunisia vs Nhật Bản
|VTV3, VTV6
|21/6
|23h
|Tây Ban Nha vs Saudi Arabia
|VTV3, VTV10, VTV6
|22/6
|2h
|Bỉ vs Iran
|VTV3, VTV10, VTV6
|22/6
|5h
|Uruguay vs Cape Verde
|VTV3, VTV6
|22/6
|8h
|New Zealand vs Ai Cập
|VTV3, VTV6
|23/6
|0h
|Argentina vs Áo
|VTV3, VTV10, VTV6
|23/6
|4h
|Pháp vs Iraq
|VTV3, VTV6
|23/6
|8h
|Na Uy vs Senegal
|VTV3, VTV6
|23/6
|10h
|Jordan vs Algeria
|VTV3, VTV6
|24/6
|0h
|Bồ Đào Nha vs Uzbekistan
|VTV3, VTV10, VTV6
|24/6
|3h
|Anh vs Ghana
|VTV3, VTV10, VTV6
|24/6
|6h
|Panama vs Croatia
|VTV3, VTV6
|24/6
|9h
|Colombia vs CHDC Congo
|VTV3, VTV6
|25/6
|2h
|Thụy Sĩ vs Canada
|VTV3, VTV10, VTV6
|25/6
|2h
|Bosnia & Herzegovina vs Qatar
|VTV2, VTV6
|25/6
|5h
|Scotland vs Brazil
|VTV3, VTV6
|25/6
|5h
|Morocco vs Haiti
|VTV2, VTV6
|25/6
|8h
|CH Séc vs Mexico
|VTV3, VTV6
|25/6
|8h
|Nam Phi vs Hàn Quốc
|VTV2, VTV6
|26/6
|3h
|Curacao vs Bờ Biển Ngà
|VTV2, VTV6
|26/6
|3h
|Ecuador vs Đức
|VTV3, VTV10, VTV6
|26/6
|6h
|Nhật Bản vs Thụy Điển
|VTV2, VTV6
|26/6
|6h
|Tunisia vs Hà Lan
|VTV3, VTV6
|26/6
|9h
|Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ
|VTV3, VTV6
|26/6
|9h
|Paraguay vs Australia
|VTV2, VTV6
|27/6
|2h
|Na Uy vs Pháp
|VTV3, VTV10, VTV6
|27/6
|2h
|Senegal vs Iraq
|VTV2, VTV6
|27/6
|7h
|Cape Verde vs Saudi Arabia
|VTV2, VTV6
|27/6
|7h
|Uruguay vs Tây Ban Nha
|VTV3, VTV6
|27/6
|10h
|Ai Cập vs Iran
|VTV2, VTV6
|27/6
|10h
|New Zealand vs Bỉ
|VTV3, VTV6
|28/6
|4h
|Panama vs Anh
|VTV2, VTV6
|28/6
|4h
|Croatia vs Ghana
|VTV3, VTV6
|28/6
|6h30
|Colombia vs Bồ Đào Nha
|VTV3, VTV6
|28/6
|6h30
|CHDC Congo vs Uzbekistan
|VTV10, VTV6
|28/6
|9h
|Algeria vs Áo
|VTV2, VTV6
|28/6
|9h
|Jordan vs Argentina
|VTV3, VTV6
World Cup 2026 là lần thứ 23 giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức. Giải diễn ra từ ngày 12/6 đến 20/7 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai. Tổng cộng 104 trận đấu sẽ được tổ chức tại 16 sân vận động thuộc ba quốc gia, đánh dấu ngày hội bóng đá thế giới trở lại Bắc Mỹ sau 32 năm.
Các trận đấu của World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại 16 thành phố thuộc ba quốc gia Bắc Mỹ.
Các sân vận động của Mỹ gồm MetLife (New Jersey), AT&T (Dallas), Arrowhead (Kansas), NRG (Houston), Mercedes-Benz (Atlanta), SoFi (Los Angeles), Lincoln Financial (Philadelphia), Lumen (Seattle), Levi's (San Francisco), Gillette (Boston) và Hard Rock (Miami).
Tại Canada, hai sân vận động được sử dụng là BC Place (Vancouver) và BMO Field (Toronto). Mexico sử dụng 3 sân Azteca (Mexico City), BBVA (Monterrey) và Akron (Guadalajara).
Trong đó, sân AT&T ở Dallas (Mỹ) là sân vận động có sức chứa lớn nhất (khoảng 94 nghìn khán giả).
Chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico được đặc cách tham dự mà không phải thi đấu vòng loại. Các đội tuyển còn lại phải thi đấu vòng loại (diễn ra từ 9/2023 đến tháng 3/2026). Cuối cùng, danh sách 48 đội bóng góp mặt tại World Cup 2026 gồm:
Châu Á (9): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Qatar, Ả Rập Xê Út, Iraq.
Châu Phi (10): Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Ghana, Morocco, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Senegal, Nam Phi, CHDC Congo.
Bắc & Trung Mỹ (6): Canada, Mexico, Mỹ, Panama, Haiti, Curacao.
Nam Mỹ (6): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.
Châu Đại Dương (1): New Zealand.
Châu Âu (16): Anh, Pháp, Croatia, Bồ Đào Nha, Na Uy, Tây Ban Nha, Scotland, Áo, Bỉ, Thuỵ Sĩ, Hà Lan, Đức, Thuỵ Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Bosnia & Herzegovina, CH Czech.