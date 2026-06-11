Hướng dẫn cách xem FIFA World Cup 2026 miễn phí trên VTV

(VTC News) -

FIFA World Cup 2026 chính thức khởi tranh từ đêm 11/6, sáng 12/6 theo giờ Việt Nam. Giải đấu có 48 đội tuyển và 104 trận diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Tại Việt Nam, VTV là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026 chính thức.

Xem trực tiếp FIFA World Cup 2026 trên kênh nào?

Các kênh chiếu trực tiếp 104 trận đấu của World Cup 2026 là VTV3, VTV6 và VTV10. Ngoài cách truyền thống, khán giả xem trực tiếp World Cup 2026 có thể sử dụng các nền tảng truyền hình trực tuyến của VTV.

Nếu không thể xem trực tiếp các trận đấu qua màn hình TV, khán giả vẫn có thể theo dõi trọn vẹn World Cup 2026 thông qua ứng dụng trên smartphone hoặc trình duyệt web trên máy tính.

World Cup 2026 được phát sóng tại Việt Nam trên hệ thống của VTV.

Cách xem World Cup 2026 trên điện thoại

Khán giả có thể theo dõi giải đấu thông qua ứng dụng VTVgo - nền tảng xem truyền hình trực tuyến chính thức của VTV. Người dùng Android có thể tải VTVgo miễn phí từ Google Play, trong khi người dùng iPhone và iPad có thể cài đặt ứng dụng từ App Store.

Sau khi cài đặt và mở ứng dụng, chọn biểu tượng TV (biểu tượng thứ hai từ trái sang trong thanh phía dưới màn hình), sau đó nhấn "Chuyển kênh" để truy cập danh sách các kênh phát sóng. Các trận đấu World Cup 2026 sẽ được phát trên VTV2, VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10.

Với những khung giờ có nhiều trận diễn ra cùng lúc, VTV sẽ phân bổ phát sóng trên các kênh khác nhau để người hâm mộ có thể dễ dàng lựa chọn trận đấu mình muốn theo dõi.

Khán giả có thể theo dõi giải đấu thông qua ứng dụng VTVgo trên ứng dụng smartphone.

Hướng dẫn xem World Cup 2026 trên máy tính

Khán giả muốn theo dõi trực tiếp các trận đấu của FIFA World Cup 2026 trên máy tính có thể truy cập trang web truyền hình trực tuyến VTVgo, sau đó lựa chọn mục "Truyền hình", chọn "Kênh VTV" để truy cập kênh trực tiếp trận đấu theo mong muốn.

Khán giả có thể theo dõi giải đấu thông qua website của VTVgo trên máy tính.

Lịch phát sóng World Cup 2026 mới nhất trên VTV

Vòng bảng World Cup 2026 diễn ra từ 12/6 đến 28/6 (giờ Việt Nam). Các trận vòng 1/16, tứ kết, bán kết, tranh hạng 3 và chung kết tiếp tục được phát sóng trên VTV3, VTV6. Lịch chiếu trực tiếp World Cup 2026 trên VTV theo giờ Việt Nam được cập nhật liên tục hằng ngày.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 12/6 2h Mexico vs Nam Phi VTV3, VTV10, VTV6 12/6 9h Hàn Quốc vs CH Séc VTV3, VTV6 13/6 2h Canada vs Bosnia & Herzegovina VTV3, VTV10, VTV6 13/6 8h Mỹ vs Paraguay VTV3, VTV6 14/6 2h Qatar vs Thụy Sĩ VTV3, VTV10, VTV6 14/6 5h Brazil vs Morocco VTV3, VTV6 14/6 8h Haiti vs Scotland VTV3, VTV6 14/6 11h Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ VTV3, VTV6 15/6 0h Đức vs Curacao VTV3, VTV10, VTV6 15/6 3h Hà Lan vs Nhật Bản VTV3, VTV10, VTV6 15/6 6h Bờ Biển Ngà vs Ecuador VTV3, VTV6 15/6 9h Thụy Điển vs Tunisia VTV3, VTV6 15/6 23h Tây Ban Nha vs Cape Verde VTV3, VTV10, VTV6 16/6 2h Bỉ vs Ai Cập VTV3, VTV10, VTV6 16/6 5h Saudi Arabia vs Uruguay VTV3, VTV6 16/6 8h Iran vs New Zealand VTV3, VTV6 17/6 2h Pháp vs Senegal VTV3, VTV10, VTV6 17/6 5h Iraq vs Na Uy VTV3, VTV6 17/6 8h Argentina vs Algeria VTV3, VTV6 17/6 11h Áo vs Jordan VTV3, VTV6 18/6 0h Bồ Đào Nha vs CHDC Congo VTV3, VTV10, VTV6 18/6 3h Anh vs Croatia VTV3, VTV10, VTV6 18/6 6h Ghana vs Panama VTV3, VTV6 18/6 9h Uzbekistan vs Colombia VTV3, VTV6 18/6 23h CH Séc vs Nam Phi VTV3, VTV10, VTV6 19/6 2h Thụy Sĩ vs Bosnia & Herzegovina VTV3, VTV10, VTV6 19/6 5h Canada vs Qatar VTV3, VTV6 19/6 8h Mexico vs Hàn Quốc VTV3, VTV6 20/6 2h Mỹ vs Australia VTV3, VTV10, VTV6 20/6 5h Scotland vs Morocco VTV3, VTV6 20/6 7h30 Brazil vs Haiti VTV3, VTV6 20/6 10h Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay VTV3, VTV6 21/6 0h Hà Lan vs Thụy Điển VTV3, VTV10, VTV6 21/6 3h Đức vs Bờ Biển Ngà VTV3, VTV10, VTV6 21/6 7h Ecuador vs Curacao VTV3, VTV6 21/6 11h Tunisia vs Nhật Bản VTV3, VTV6 21/6 23h Tây Ban Nha vs Saudi Arabia VTV3, VTV10, VTV6 22/6 2h Bỉ vs Iran VTV3, VTV10, VTV6 22/6 5h Uruguay vs Cape Verde VTV3, VTV6 22/6 8h New Zealand vs Ai Cập VTV3, VTV6 23/6 0h Argentina vs Áo VTV3, VTV10, VTV6 23/6 4h Pháp vs Iraq VTV3, VTV6 23/6 8h Na Uy vs Senegal VTV3, VTV6 23/6 10h Jordan vs Algeria VTV3, VTV6 24/6 0h Bồ Đào Nha vs Uzbekistan VTV3, VTV10, VTV6 24/6 3h Anh vs Ghana VTV3, VTV10, VTV6 24/6 6h Panama vs Croatia VTV3, VTV6 24/6 9h Colombia vs CHDC Congo VTV3, VTV6 25/6 2h Thụy Sĩ vs Canada VTV3, VTV10, VTV6 25/6 2h Bosnia & Herzegovina vs Qatar VTV2, VTV6 25/6 5h Scotland vs Brazil VTV3, VTV6 25/6 5h Morocco vs Haiti VTV2, VTV6 25/6 8h CH Séc vs Mexico VTV3, VTV6 25/6 8h Nam Phi vs Hàn Quốc VTV2, VTV6 26/6 3h Curacao vs Bờ Biển Ngà VTV2, VTV6 26/6 3h Ecuador vs Đức VTV3, VTV10, VTV6 26/6 6h Nhật Bản vs Thụy Điển VTV2, VTV6 26/6 6h Tunisia vs Hà Lan VTV3, VTV6 26/6 9h Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ VTV3, VTV6 26/6 9h Paraguay vs Australia VTV2, VTV6 27/6 2h Na Uy vs Pháp VTV3, VTV10, VTV6 27/6 2h Senegal vs Iraq VTV2, VTV6 27/6 7h Cape Verde vs Saudi Arabia VTV2, VTV6 27/6 7h Uruguay vs Tây Ban Nha VTV3, VTV6 27/6 10h Ai Cập vs Iran VTV2, VTV6 27/6 10h New Zealand vs Bỉ VTV3, VTV6 28/6 4h Panama vs Anh VTV2, VTV6 28/6 4h Croatia vs Ghana VTV3, VTV6 28/6 6h30 Colombia vs Bồ Đào Nha VTV3, VTV6 28/6 6h30 CHDC Congo vs Uzbekistan VTV10, VTV6 28/6 9h Algeria vs Áo VTV2, VTV6 28/6 9h Jordan vs Argentina VTV3, VTV6

World Cup 2026 diễn ra khi nào, ở đâu?

World Cup 2026 là lần thứ 23 giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức. Giải diễn ra từ ngày 12/6 đến 20/7 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai. Tổng cộng 104 trận đấu sẽ được tổ chức tại 16 sân vận động thuộc ba quốc gia, đánh dấu ngày hội bóng đá thế giới trở lại Bắc Mỹ sau 32 năm.

Các trận đấu của World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại 16 thành phố thuộc ba quốc gia Bắc Mỹ.

Các sân vận động của Mỹ gồm MetLife (New Jersey), AT&T (Dallas), Arrowhead (Kansas), NRG (Houston), Mercedes-Benz (Atlanta), SoFi (Los Angeles), Lincoln Financial (Philadelphia), Lumen (Seattle), Levi's (San Francisco), Gillette (Boston) và Hard Rock (Miami).

Tại Canada, hai sân vận động được sử dụng là BC Place (Vancouver) và BMO Field (Toronto). Mexico sử dụng 3 sân Azteca (Mexico City), BBVA (Monterrey) và Akron (Guadalajara).

Trong đó, sân AT&T ở Dallas (Mỹ) là sân vận động có sức chứa lớn nhất (khoảng 94 nghìn khán giả).

World Cup 2026 có đội nào tham dự?

Chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico được đặc cách tham dự mà không phải thi đấu vòng loại. Các đội tuyển còn lại phải thi đấu vòng loại (diễn ra từ 9/2023 đến tháng 3/2026). Cuối cùng, danh sách 48 đội bóng góp mặt tại World Cup 2026 gồm:

Châu Á (9): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Qatar, Ả Rập Xê Út, Iraq.

Châu Phi (10): Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Ghana, Morocco, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Senegal, Nam Phi, CHDC Congo.

Bắc & Trung Mỹ (6): Canada, Mexico, Mỹ, Panama, Haiti, Curacao.

Nam Mỹ (6): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Châu Đại Dương (1): New Zealand.

Châu Âu (16): Anh, Pháp, Croatia, Bồ Đào Nha, Na Uy, Tây Ban Nha, Scotland, Áo, Bỉ, Thuỵ Sĩ, Hà Lan, Đức, Thuỵ Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Bosnia & Herzegovina, CH Czech.