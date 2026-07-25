Chuyển tiền trên 400 triệu đồng phải chờ 24 tiếng, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

(VTC News) -

Theo nội dung Công văn số 6190, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai dịch vụ cho phép khách hàng cá nhân đăng ký hạn mức giao dịch, thời gian chờ trước khi tiền được chuyển tới người nhận. Các ngân hàng phải hoàn thành việc triển khai trước ngày 1/3/2027.

Liên quan nội dung này, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - NHNN) cho biết trên Cổng thông tin Điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay vì áp dụng một cơ chế chung cho tất cả khách hàng, quy định mới cho phép khách hàng chủ động lựa chọn hạn mức giao dịch và thời gian chờ phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Đây là công cụ để khách hàng tự thiết lập thêm một lớp bảo vệ đối với các giao dịch có giá trị lớn hoặc tiềm ẩn rủi ro.

Thời gian chờ tối thiểu 24 giờ chỉ được áp dụng với những giao dịch chuyển tiền trực tuyến đến tài khoản thụ hưởng mới hoặc các giao dịch vượt hạn mức mà khách hàng đã chủ động đăng ký. (Ảnh minh họa)

"Cơ chế thời gian chờ không áp dụng cho tất cả các giao dịch chuyển tiền trên 400 triệu đồng. Thay vào đó, thời gian chờ tối thiểu 24 giờ chỉ được áp dụng đối với những giao dịch chuyển tiền trực tuyến đến tài khoản thụ hưởng mới hoặc các giao dịch vượt hạn mức mà khách hàng đã chủ động đăng ký.

Nếu khách hàng không đăng ký sử dụng dịch vụ, ngân hàng sẽ áp dụng hạn mức mặc định 400 triệu đồng, kèm thời gian chờ tối thiểu 24 giờ đối với các giao dịch thuộc phạm vi áp dụng. Sau đó, khách hàng vẫn có thể chủ động thay đổi hạn mức, thời gian chờ hoặc hủy dịch vụ nếu không còn nhu cầu", ông Phạm Anh Tuấn nói.

Ông Phạm Anh Tuấn cho biết thêm, điểm mới quan trọng của quy định là trao quyền chủ động cho khách hàng trong việc tự thiết lập thêm một lớp bảo vệ đối với các giao dịch có giá trị lớn hoặc tiềm ẩn rủi ro.

Theo ông Tuấn, thay vì áp dụng một cơ chế chung cho tất cả người dùng, khách hàng có thể lựa chọn hạn mức giao dịch và thời gian chờ phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như mức độ chấp nhận rủi ro của mình.

Đáng chú ý, thời gian chờ tối thiểu 24 giờ sẽ được áp dụng đối với các giao dịch chuyển đến tài khoản thụ hưởng chưa từng nhận số tiền có giá trị bằng hoặc vượt hạn mức đã đăng ký từ chính khách hàng đó, trong vòng một năm liền kề trước thời điểm thực hiện giao dịch.

Lý giải về quy định này, ông Tuấn cho biết nhiều vụ lừa đảo chuyển tiền hiện nay xảy ra khi nạn nhân bị đối tượng thao túng tâm lý, liên tục thúc ép phải chuyển tiền ngay lập tức. Khoảng thời gian chờ sẽ giúp khách hàng bình tĩnh xem xét lại quyết định, kiểm tra thông tin người nhận, trao đổi với người thân hoặc liên hệ ngân hàng nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đây là một lớp bảo vệ bổ sung nhằm giảm nguy cơ mất tiền do lừa đảo, đồng thời tạo điều kiện để ngân hàng có thể hỗ trợ xử lý kịp thời trong trường hợp phát sinh rủi ro.

Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, quy định mới không thay thế các biện pháp bảo đảm an toàn giao dịch đang được áp dụng như xác thực sinh trắc học, OTP, xác thực đa yếu tố, giám sát giao dịch bất thường hay cảnh báo rủi ro của ngân hàng. Đây chỉ là một lớp bảo vệ bổ sung, giúp khách hàng chủ động hơn trong việc bảo vệ tài sản trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên môi trường số.