Video cận cảnh cháy lớn tại quán bia trên phố Vũ Đức Uý, Hà Nội

Video: Cháy lớn tại phố Vũ Đức Uý (Hà Nội) cột khói đen cao cả trăm mét.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ phát ra từ khu vực một quán bia kinh doanh trên phố Vũ Đức Uý (đoạn cuối ngõ 300 Nguyễn Xiển, thuộc địa bàn phường Thanh Liệt, TP Hà Nội). Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội, gặp các chất dễ cháy nên nhanh chóng lan rộng ra xung quanh.

Khu vực xảy ra cháy. (Ảnh: Cắt từ clip)

Do khu vực xảy ra hỏa hoạn chủ yếu là các công trình tạm được dựng bằng mái tôn, khung sắt phục vụ mục đích kinh doanh, ngọn lửa bùng phát rất nhanh và bao trùm toàn bộ mặt bằng. Sức nóng cùng tàn lửa tiếp tục cháy lan sang nhiều nhà dân và ki-ốt kinh doanh liền kề. Cột khói đen đặc quánh bốc cao hàng trăm mét, có thể quan sát được từ khoảng cách rất xa.

Hiện trường xảy ra vụ cháy. (Ảnh: Lặng Buông)

Một số người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết, khi phát hiện khói và lửa, nhiều khách hàng cùng nhân viên quán bia đã hô hoán, tháo chạy ra ngoài an toàn. Người dân xung quanh cũng đập cửa, thông báo cho nhau sơ tán đồ đạc, tài sản giá trị nhằm giảm thiểu thiệt hại.

"Lửa bốc lên quá nhanh, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn từ các vật dụng bên trong quán. Mọi người chỉ kịp chạy thoát thân chứ không thể dập lửa tại chỗ vì ngọn lửa quá dữ dội", một người dân sống gần hiện trường chia sẻ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH từ các đơn vị lân cận khẩn trương đến hiện trường phối hợp triển khai công tác dập lửa.

Lửa cháy lan sang các cửa hàng bên cạnh. (Ảnh: Thắng Trần)

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đang nỗ lực chia thành nhiều hướng tiếp cận, tiếp nước và khoanh vùng không để ngọn lửa tiếp tục cháy lan sang các khu dân cư đông đúc xung quanh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an phường cũng đã có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực ngõ 300 Nguyễn Xiển nhằm tạo đường thoáng cho xe chữa cháy di chuyển. Hiện chưa có thống kê chính thức về thiệt hại về người và tài sản.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.