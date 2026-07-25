Hơn 30 nghệ nhân lập kỷ lục chế biến 300 tô bún bò Huế cùng lúc

(VTC News) -

Chiều 25/7, tại công viên Thương Bạc (phường Phú Xuân, TP Huế), Sở Du lịch TP Huế tổ chức sự kiện xác lập Kỷ lục Việt Nam về chế biến và quảng diễn món bún bò Huế trong khuôn khổ chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026.

Sự kiện quy tụ hơn 30 nghệ nhân, đầu bếp và chuyên gia ẩm thực đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam cùng tham gia chế biến, quảng diễn món bún bò Huế theo quy trình truyền thống.

Hơn 30 nghệ nhân ẩm thực xác lập kỷ lục Việt Nam khi chế biến 300 tô bún bò Huế cùng một lúc.

Tổng cộng 300 tô bún bò Huế được hoàn thiện và trưng bày phục vụ công tác thẩm định, xác lập kỷ lục.

Từ những sợi bún trắng ngần được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại, vẫn giữ được độ dai mềm và hương vị đặc trưng của bún Huế, các nghệ nhân khéo léo kết hợp cùng từng khoanh giò heo béo ngậy, viên chả cua thơm lừng, những lát thịt bò mềm ngọt và miếng huyết đỏ au được bài trí hài hòa, tinh tế.

Điểm xuyết trên tô bún là sắc xanh của hành, ngò cùng chút tiêu thơm xứ Huế, trước khi chan ngập thứ nước dùng nghi ngút khói, dậy hương sả, đậm đà vị ruốc - linh hồn làm nên bản sắc riêng của Bún Bò Huế.

Những tô bún bò Huế hấp dẫn do các nghệ nhân ẩm thực hàng đầu chế biến

Để cảm nhận trọn vẹn hương vị ấy, không thể thiếu một lát chanh cùng chút ớt tươi hoặc tương ớt cay nồng. Tất cả hòa quyện, đánh thức mọi giác quan, tạo nên một tô bún bò Huế vừa đậm đà, tinh tế, vừa mang trọn tinh hoa ẩm thực cố đô.

Theo Ban tổ chức, hoạt động nhằm tôn vinh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tri thức dân gian Bún bò Huế, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế - Kinh đô ẩm thực, góp phần đưa món ăn đặc trưng của Cố đô đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Sau quá trình kiểm tra, thẩm vị và đánh giá của Hội đồng xác lập Kỷ lục Việt Nam (VietKings), chương trình được công bố xác lập Kỷ lục Việt Nam. Dịp này, Ban tổ chức cũng trao chứng nhận đồng hành cho 31 nghệ nhân, đầu bếp và đơn vị tham gia sự kiện.

Ban tổ chức kỳ vọng việc xác lập kỷ lục sẽ góp phần lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực Huế, nâng cao vị thế thương hiệu bún bò Huế trên bản đồ ẩm thực Việt Nam và hướng tới quảng bá rộng rãi ra thế giới.