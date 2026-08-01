Mỹ, Israel chuẩn bị chiến dịch tấn công quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng Iran

Thông tin trên do truyền thông phương Tây dẫn các nguồn thạo tin đăng ngày 31/7. Đây có thể là một trong những đợt tấn công dữ dội nhất nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Iran từ trước đến nay.

Theo nguồn tin, giới chức Mỹ đã thảo luận khả năng kết thúc chiến dịch trước khi các thị trường tài chính mở cửa trở lại vào ngày 3/8 (giờ địa phương), nhằm hạn chế những tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, hiện chưa có mốc thời gian cụ thể nào được ấn định.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Mỹ - Israel nhằm vào thủ đô Tehran, Iran ngày 28/2/2026. (Ảnh: ANI)

Nguồn tin cho biết Israel đã được thông báo về kế hoạch và đang phối hợp với Washington trong quá trình chuẩn bị. Dù vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc phê chuẩn chiến dịch.

Tuy nhiên, một quan chức Israel nói rằng nước này chưa nắm được bất kỳ quyết định nào của Mỹ về việc nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn, đồng thời cũng chưa nhận được đề nghị tham gia các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Trại David, Tổng thống Trump tuyên bố: “Chúng ta sẽ tấn công họ rất mạnh. Đến một thời điểm nào đó, họ sẽ phải nói rằng: ’Chúng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa‘”.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định Mỹ “sẽ giành chiến thắng”, đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Trong khi đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết quân đội Mỹ đã ở trạng thái sẵn sàng hành động, song từ chối bình luận về các mục tiêu cụ thể trước khi Tổng thống đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo truyền thông phương Tây, các nhà máy điện và cơ sở lọc dầu nhiều khả năng sẽ nằm trong danh sách mục tiêu của chiến dịch. Bên cạnh đó, giới chức Mỹ cũng đang cân nhắc phương án cắt nguồn cung điện tới thủ đô Tehran.

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức nước này cho biết kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới đã được Tổng thống Trump thông qua trong cuộc họp tại Trại David. Các quan chức này cũng cho biết nếu xuất hiện tiến triển ngay lập tức trên mặt trận ngoại giao, Tổng thống Trump có thể dừng các cuộc không kích và quay trở lại tiến trình đàm phán với Iran.

Iran tuyên bố đã chuẩn bị các phương án đáp trả trong trường hợp hứng chịu các cuộc tấn công mới. (Ảnh: IRNA)

Ở chiều ngược lại, hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao cho biết Tehran đã chuẩn bị kế hoạch toàn diện để đáp trả trong trường hợp Mỹ tấn công.

Quan chức này mô tả các thông tin về kế hoạch tấn công mới nhằm vào Iran là liều lĩnh, đồng thời khẳng định Tehran đã xây dựng phương án đáp trả, trong đó có các mục tiêu là cơ sở hạ tầng trọng yếu của Israel và hạ tầng năng lượng của Mỹ tại khu vực, đồng thời đã sẵn sàng triển khai khi cần thiết.

Nguồn tin cũng khẳng định Iran có đủ năng lực và quyết tâm để đáp trả cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành.