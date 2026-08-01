Mỹ yêu cầu đặt cọc 20.000 USD khi xin visa đối với công dân 50 quốc gia

Theo thông báo đăng trên Công báo Liên bang có hiệu lực từ ngày 3/8, các viên chức lãnh sự Mỹ sẽ được quyền yêu cầu người xin thị thực du lịch và công tác (B1/B2) đặt cọc một khoản tiền bảo lãnh lên tới 20.000 USD như một điều kiện để được cấp visa. Mức đặt cọc cụ thể sẽ do viên chức lãnh sự quyết định đối với từng trường hợp.

Con dấu Bộ Ngoại giao Mỹ trang trí trên bục phát biểu tại phòng họp báo cơ quan này ở Washington. (Ảnh: AP)

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chương trình thí điểm triển khai từ năm 2025 đã chứng minh đây là công cụ hiệu quả nhằm bảo đảm người mang thị thực tuân thủ quy định nhập cư, đặc biệt là hạn chế tình trạng lưu trú quá thời hạn cho phép.

So với giai đoạn thí điểm, quy định mới nâng mức tiền bảo lãnh tối đa từ 15.000 USD lên 20.000 USD, đồng thời loại bỏ mức đặt cọc thấp nhất là 5.000 USD. Danh sách áp dụng gồm 50 quốc gia, trong đó có khoảng 30 nước châu Phi.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng biện pháp này sẽ góp phần tăng cường quản lý nhập cư và giảm tình trạng vi phạm quy định về thị thực. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ quyền của người nhập cư cho rằng quy định mới sẽ làm gia tăng chi phí, gây khó khăn cho hoạt động đi lại hợp pháp và hạn chế cơ hội tiếp cận nước Mỹ của công dân các nước bị áp dụng.

Động thái này là một phần trong loạt biện pháp siết chặt chính sách nhập cư dưới thời Tổng thống Trump. Bên cạnh việc tăng cường kiểm soát nhập cư trái phép, chính quyền Mỹ cũng đã áp dụng nhiều quy định mới đối với người nhập cư hợp pháp, như tăng lệ phí đối với một số loại thị thực và mở rộng việc rà soát thông tin trên mạng xã hội của người xin thị thực trước khi quyết định cấp phép nhập cảnh.