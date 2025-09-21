Mỹ: Phí 100.000 USD chỉ áp dụng cho visa H-1B mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 19/9 ký sắc lệnh nâng phí đối với thị thực (visa) lao động tạm thời H-1B lên mức 100.000 USD cho mỗi đơn xin mới, bắt đầu áp dụng từ ngày 21/9. Khoản phí này không áp dụng cho người đã có visa H-1B khi tái nhập cảnh vào Mỹ.

Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick từng cho rằng đây có thể là khoản phí thường niên, khiến cộng đồng lao động nước ngoài tại Mỹ lo ngại, đặc biệt là những người đang nắm giữ visa H-1B.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thông báo về mức phí mới lập tức gây chấn động giới lao động công nghệ và tài chính tại Mỹ. Các tập đoàn lớn như Microsoft, JPMorgan và Amazon đã khuyến cáo nhân viên giữ visa H-1B hạn chế ra nước ngoài.

Goldman Sachs cũng phát đi cảnh báo nội bộ, yêu cầu nhân viên thận trọng với các chuyến đi quốc tế. Trên mạng xã hội Rednote (Trung Quốc), nhiều người sở hữu visa H-1B chia sẻ rằng họ vội vã quay lại Mỹ, thậm chí chỉ vài giờ sau khi vừa hạ cánh ở nước ngoài, vì lo ngại sẽ phải chịu khoản phí khổng lồ này.

Tuy nhiên, bà Leavitt khẳng định người đang nắm giữ visa H-1B vẫn có thể xuất nhập cảnh như bình thường. Khoản phí chỉ áp dụng cho đơn xin mới, không áp dụng với việc gia hạn hay những người đã có visa.

Theo Nhà Trắng, chính sách này nhằm “tạo sân chơi bình đẳng cho lao động Mỹ”, vốn bị cạnh tranh bởi nguồn lao động nước ngoài có chi phí thấp hơn.

Trong tuyên bố chính thức, Nhà Trắng nhấn mạnh: “Tổng thống Trump đang áp chi phí cao hơn cho các doanh nghiệp muốn sử dụng H-1B nhằm chặn việc lạm dụng chương trình, ngăn tình trạng hạ thấp lương và bảo vệ an ninh quốc gia”.

Mỗi năm, Mỹ cấp 85.000 visa H-1B để bổ sung lao động tay nghề cao trong nhiều lĩnh vực, trong đó ngành công nghệ chiếm tỷ lệ lớn. Visa có thời hạn ba năm và có thể gia hạn thêm ba năm.

Chính quyền Mỹ cáo buộc nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng chương trình này để tuyển lao động nước ngoài giá rẻ, làm giảm cơ hội việc làm của người Mỹ. Trong khi đó, các công ty công nghệ cho rằng H-1B là cần thiết để họ tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao mà thị trường Mỹ không thể đáp ứng.

Theo số liệu chính thức, Ấn Độ là quốc gia có số lượng lao động được cấp H-1B nhiều nhất trong năm 2024 (chiếm 71%), tiếp theo là Trung Quốc với 11,7%.