Khách du lịch sẽ phải trả thêm 250 USD phí thị thực vào Mỹ từ 1/10

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 7 ký ban hành Đạo luật chi tiêu công và giảm thuế còn được biết đến với tên gọi Đạo luật to đẹp, áp dụng một số loại phí mới cho nhiều trường hợp nhập cư và tăng phí cho một số hồ sơ.

Các loại phí mới theo luật định sẽ được điều chỉnh theo lạm phát hàng năm, bắt đầu từ năm tài chính 2026, trong đó, phí toàn vẹn thị thực sẽ áp dụng thêm là 250 USD đối với các loại thị thực không định cư từ 1/10.

Các loại phí thị thực Mỹ mới được áp dụng ngay trước khi nước này đăng cai các sự kiện toàn cầu lớn như World Cup 2026 và Thế vận hội mùa hè 2028. Điều này có thể gây ảnh hưởng lên đến kế hoạch của cả du khách tiềm năng và các công ty du lịch.

Khách du lịch từ các nước bao gồm Mexico, Trung Quốc và Brazil sẽ bị ảnh hưởng nhất với chi phí cho thị thực vào Mỹ lên tới gần 442 USD.

Chính quyền Tổng thống Trump tuần trước đã đề xuất quy định giới hạn thời hạn thị thực của sinh viên quốc tế, khách trao đổi văn hóa và phóng viên nước ngoài ở Mỹ. Nếu được thông qua, quy định này sẽ hạn chế thời gian các đối tượng này được phép ở Mỹ và áp dụng quy trình rà soát nghiêm ngặt đối với các trường hợp được gia hạn.

Động thái mới nhất này nhằm kiểm soát tình trạng lạm dụng thị thực đồng thời tăng cường giám sát và quản lý số lượng lớn người đang lưu trú tại Mỹ bằng các diện thị thực hợp pháp.

Trong khi đó, bắt đầu từ ngày 20/8, chính quyền Tổng thống Trump cũng áp dụng chương trình thí điểm có thời hạn 1 năm yêu cầu người dân từ một số quốc gia phải đặt cọc với mức cao nhất là 15.000 USD khi xin thị thực du lịch vào Mỹ. Biện pháp này nhằm hạn chế số khách du lịch ở quá thời hạn thị thực ở Mỹ.

Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới, chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Mỹ năm nay được dự báo sẽ giảm xuống 169 tỷ USD so với mức 181 tỷ USD trong năm 2024.