Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố 3 phương thức tuyển sinh 2026

Ngày 2/3, Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo phương án tuyển sinh năm 2026.

Theo thông báo, năm 2026, Học viện tiếp tục chia các ngành đào tạo thành 4 nhóm ngành, gồm: Nhóm ngành 1 (Báo chí, Xuất bản); Nhóm ngành 2 (khối lý luận chính trị, quản lý, kinh tế, xã hội học…); Nhóm ngành 3 (Lịch sử); Nhóm ngành 4 (Truyền thông, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Ngôn ngữ Anh…).

Học viện sẽ tuyển sinh theo 3 phương thức với tổng chỉ tiêu dự kiến 2.150 sinh viên cho 32 ngành/chuyên ngành đào tạo.

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Học viện thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn phù hợp có thể được xét tuyển thẳng vào các nhóm ngành tương ứng.

Ngoài ra, thí sinh đạt giải nhưng không sử dụng quyền xét tuyển thẳng hoặc đạt giải trong các cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia sẽ được xem xét ưu tiên theo quy định.

Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh với kết quả học tập THPT

Áp dụng cho các nhóm ngành 1, 2 và 4: Thí sinh phải có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên hoặc chứng chỉ VSTEP bậc 3 trở lên.

Điểm xét tuyển được tính bằng:

Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh + điểm trung bình 6 học kỳ môn Ngữ văn + điểm trung bình 6 học kỳ môn Toán (đối với đa số ngành);

Riêng ngành Lịch sử thuộc nhóm ngành 3: Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh + điểm trung bình 6 học kỳ môn Ngữ văn + điểm trung bình 6 học kỳ môn + điểm cộng (nếu có) + điểm ưu tiên (nếu có).

Học viện lưu ý chỉ nhận hồ sơ xét tuyển kết hợp đối với thí sinh tốt nghiệp THPT các năm 2024, 2025 và 2026.

Xét tuyển căn cứ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Điểm xét tuyển được tính theo tổ hợp 3 môn.

Với nhóm ngành 1, môn Ngữ văn nhân hệ số 2 (thang điểm 40).

Các nhóm ngành còn lại xét theo thang điểm 30, không nhân hệ số. Học viện cũng chấp nhận quy đổi điểm môn tiếng Anh đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế theo quy định.

Điều kiện nộp hồ sơ

Thí sinh phải có điểm trung bình chung 6 học kỳ môn Toán và Ngữ văn đạt từ 6,5 trở lên; hạnh kiểm các năm lớp 10, 11, 12 đạt loại Khá trở lên; đáp ứng ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Học viện.

Đối với các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh), thí sinh không nói ngọng, nói lắp.

Riêng chuyên ngành Quay phim truyền hình yêu cầu thí sinh có sức khỏe tốt, không mắc dị tật về mắt; chiều cao từ 1m62 với nam và 1m58 với nữ trở lên.

Học viện cho biết kết quả xét tuyển thẳng sẽ được cập nhật trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và website của Học viện. Thí sinh cần theo dõi thông báo chính thức để nắm rõ mốc thời gian và hướng dẫn đăng ký nguyện vọng.