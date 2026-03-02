Người dân ngoại thành Hà Nội hò reo dập sào bắt cá trên sông Tích Giang

Video: Người dân làng Phúc Thọ hò reo "dập" cá sông Tích Giang
Khi phát hiện cá bơi ngang, họ lập tức dập mạnh khung lưới xuống mặt nước. Cá mắc lại bên trong, một người giữ chặt sào, người còn lại nhanh chóng lặn xuống để bắt.
Bên cạnh sào dập, người dân còn chuẩn bị thêm vó, nơm để tăng hiệu quả đánh bắt cá.
Cầm trên tay những con cá lớn vừa bắt được, người dân tiến về Đền Ngo để bàn giao cho ban tổ chức, chuẩn bị nghi lễ dâng thánh diễn ra ngày 15 tháng Giêng tại đình Tường Phiêu.
Lễ hội dập sào bắt cá trên sông Tích Giang thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về tham dự, tạo nên không khí sôi động, náo nhiệt những ngày đầu năm mới.