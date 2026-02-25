Trai làng mặc yếm đào, lả lơi múa 'con đĩ đánh bồng' giữa phố Hà Nội

Chiều 25/2 (mùng 9 tháng Giêng), người dân làng Triều Khúc (Hà Nội) tổ chức lễ hội truyền thống nhằm tưởng nhớ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng - vị anh hùng dân tộc từng mang lại thái bình, no ấm cho Nhân dân.
Lễ hội mở màn bằng nghi thức rước long bào và triều phục của Vua Phùng Hưng từ đình Sắc về Đại Đình. Đoàn kiệu rước đi qua các trục đường chính của làng Triều Khúc, thu hút sự theo dõi đông đảo của người dân địa phương và du khách thập phương.
Điểm nhấn độc đáo nhất của hội làng Triều Khúc chính là điệu múa "con đĩ đánh bồng". Sức hút của tiết mục nằm ở việc các nam thanh niên vạm vỡ hóa trang thành thôn nữ rực rỡ, mang trước ngực chiếc trống bồng nhỏ. Những bước nhảy uyển chuyển cùng điệu bộ lúng liếng, hóm hỉnh của các vũ công chiếm trọn sự chú ý và mang lại tiếng cười sảng khoái cho người xem.
Theo quy định khắt khe từ xưa để lại, những người được "chọn mặt gửi vàng" bắt buộc phải là người chưa lập gia đình và sở hữu ngoại hình tuấn tú, sáng sủa. Trong màn biểu diễn, khoảng 3 đến 4 cặp nam thanh niên sẽ bắt cặp múa đôi, cùng nhau phô diễn sự uyển chuyển và mềm dẻo trong từng nhịp điệu.
Điểm làm nên sức hút của tiết mục này nằm ở yêu cầu cao về mặt thần thái: các chàng trai phải lột tả được nét duyên dáng, tình tứ, thậm chí lả lơi, đong đưa, mang đến màn trình diễn văn hóa thú vị và bắt mắt.
Là một trong những gương mặt trẻ tuổi nhất tham gia đội múa bồng, em Nguyễn Hải Đăng (học sinh lớp 9) không giấu được sự hào hứng. "Khi khoác lên mình trang phục nữ giới, phải tự tay đánh phấn, tô son để lột tả vẻ lúng liếng, lả lơi của điệu múa, em hoàn toàn không cảm thấy e ngại hay xấu hổ. Ngược lại, em thấy điệu múa cổ của quê hương mình rất đẹp và mang tính nghệ thuật cao. Việc được tự tin thể hiện nét duyên dáng trên sân đình và góp phần giữ gìn văn hóa truyền thống là niềm tự hào rất lớn đối với em", Đăng cho biết.
Ánh mắt lúng liếng, nụ cười duyên cùng nét diễn tình tứ lột tả xuất sắc hồn cốt của điệu múa cổ, khiến đông đảo khán giả trầm trồ, thích thú.
Hội làng Triều Khúc vẫn giữ được nét nguyên sơ nhất của lễ hội truyền thống, mang cốt cách, nét đẹp tâm linh của Thủ đô ngàn năm văn hiến, thu hút sự tham gia của đông đảo dân làng Triều Khúc và du khách thập phương.
Trải qua bao thế hệ, tiết mục đặc sắc này vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong không gian hội làng, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc.
Nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc như múa rồng, múa lân, múa sênh tiền, múa chạy cờ cũng được diễn ra trong lễ hội.
Lễ hội để lại ấn tượng tốt đẹp trong công chúng và du khách nhờ giữ được nguyên vẹn các nghi thức tôn nghiêm, độc đáo, các trò vui, dân gian, những màn biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc, tôn vinh các giá trị lịch sử dân tộc.