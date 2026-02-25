 'Giọt hồng Blouse trắng Đất Tổ 2026': Yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm

(VTC News) -

Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2026), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Blouse trắng Đất Tổ 2026”.

Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tinh thần vì cộng đồng của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động ngành Y tế tỉnh Phú Thọ.

Ông Nguyễn Huy Ngọc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, ông Nguyễn Huy Ngọc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - ghi nhận những kết quả tích cực của phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, trong đó đội ngũ ngành Y tế là lực lượng tiên phong, gương mẫu tham gia và vận động cộng đồng hưởng ứng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị ngành Y tế và Hội Chữ thập đỏ tiếp tục đa dạng hóa công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng tổ chức hiến máu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người hiến máu; đồng thời quan tâm đảm bảo quyền lợi, kịp thời tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực tham gia hiến máu, qua đó phát triển phong trào ngày càng bền vững.

Lê Hồng Trung – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ: Tinh thần “tương thân tương ái”, “mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại” tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành Y tế và cộng đồng.

Ông Lê Hồng Trung – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ - khẳng định, máu là nguồn tài nguyên đặc biệt quý giá trong điều trị, nhu cầu sử dụng máu ngày càng tăng theo thực tiễn khám, chữa bệnh. Tham gia hiến máu là nghĩa cử cao đẹp đối với ngành Y tế, hoạt động này càng có ý nghĩa sâu sắc khi đội ngũ cán bộ y tế trực tiếp thấu hiểu vai trò của máu trong điều trị.

Trong những năm qua, phong trào hiến máu của ngành luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động ngành Y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tham gia hiến máu để đảm bảo nguồn máu an toàn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và BSCKII Lê Đình Thanh Sơn – Giám đốc BV ĐK tỉnh Phú Thọ tham gia hiến máu tại chương trình.

Thông qua chương trình, tinh thần “tương thân tương ái”, “mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại” tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành Y tế và cộng đồng.

Ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đi thăm hỏi, động viên các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Qua đó, tiếp tục khẳng định hình ảnh đẹp của người thầy thuốc trên quê hương Đất Tổ: Tận tâm trong hoạt động chuyên môn, tiên phong trong hoạt động nhân đạo, sẵn sàng cống hiến hết mình vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.