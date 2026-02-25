Giấu gầm giường hàng chục tỷ đồng 'chạy án' cho cựu Tổng Giám đốc Sen Tài Thu

(VTC News) -

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam) cùng 4 đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, gần 1.000 tỷ đồng của 459 nhà đầu tư.

Trong vụ án, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo "chạy án" của Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú (39 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội).

"Bị hại" trong phi vụ này chính là bị can Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng Giám đốc Sen Tài Thu Việt Nam, khi Hương muốn tìm sự giúp đỡ, nơi có thể tác động sau khi biết bị cơ quan điều tra điều tra những vi phạm trong việc huy động vốn tại Sen Tài Thu.

Theo cáo trạng, để chiếm đoạt tài sản của bà Hương, Lan đã nhiều lần gọi điện cho Tú để hẹn vợ chồng bà Hương đến gặp Lan tại căn hộ ở Royal City để cùng bàn bạc cách giúp Hương.

Bị can Phạm Thị Hòa (trái) cùng đồng phạm.

Lan đã đưa ra yêu cầu "muốn lo được việc cho Hương thì cần phải chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng để “cảm ơn” những người giúp “nhấc” Hương ra khỏi vụ việc điều tra sai phạm xảy ra tại Công ty Sen Tài Thu; giúp Hương không bị liên quan đến pháp luật hoặc nếu có bị khởi tố thì sẽ giúp Hương được giảm án".

Sau đó, Lan yêu cầu bà Hương phải chuẩn bị trước 10 tỷ đồng, khi cần Lan sẽ gọi mang sang nhà. Sau khi đã thống nhất, từ tháng 9/2023, bà Nguyễn Thị Lan Hương đã nhiều lần chuyển tổng số tiền 25 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Ngọc Lan.

Lần thứ 1 vào khoảng tháng 9/2023. Khi đó, Lan gọi điện cho Tú bảo vợ chồng bà Hương mang tiền sang nhà Lan để Lan đi lo việc cho Hương. Do đã có sự thống nhất bàn bạc từ trước nên Tú đã gọi điện cho ông Hải (chồng Hương) mang 10 tỷ đồng đến nhà đưa cho Lan và cất tại gầm giường trong phòng ngủ của con gái Lan.

Bị can Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu (thời điểm chưa bị khởi tố).

Lần thứ 2 là sau khoảng 1 tuần, Lan gọi vợ chồng bà Hương cùng Tú đến nhà.

Tại đây, Lan cho biết đã dùng 1 tỷ đồng để chi tiền lo việc cho Hương như đã bàn bạc thống nhất từ trước, còn 9 tỷ đồng. Nhưng Lan cần 20 tỷ đồng để tiếp tục đi lo việc cho Hương nên còn thiếu 11 tỷ và yêu cầu bà Hương mang sang sớm cho Lan.

Ngày hôm sau, Tú đi sang nhà bà Hương ở cùng Royal City và thấy ông Hải đã chuẩn bị đủ 11 tỷ đồng đựng trong 2 ba lô màu đen, trong đó 1 ba lô đựng 5 tỷ đồng ông Hải đưa cho Tú đeo, 1 ba lô đựng 6 tỷ đồng ông Hải trực tiếp đeo, đi bộ sang nhà Lan.

Đến nhà, Lan bảo Tú và ông Hải cất tiền vào gầm giường trong phòng ngủ của Lan.

Theo cáo trạng, Tú cùng ông Hải nhấc đệm giường lên, cùng nhau lấy tiền trong 2 ba lô ra xếp vào gầm giường và cùng kiểm đếm đủ 11 tỷ đồng.

Sau đó, Lan đã đưa Tú cùng vợ chồng Hương, Hải đến văn phòng công ty luật TNHH V. (TP Hà Nội) do luật sư L.Đ.V. làm trưởng văn phòng để nhờ tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến Công ty Sen Tài Thu.

Khi đó, luật sư V. đề nghị bà Hương phải có các phương án làm việc với các nhà đầu tư, khắc phục, trả dần tiền đầu tư cho họ. Sau khi ra về, Lan để lại 1 túi xách bên trong có 1 tỷ đồng.

Ông V. đã yêu cầu Lan nhận lại nhưng Lan không nhận. Tuy nhiên, quá trình điều tra, ông V. đã tự nguyện giao nộp lại số tiền này để phục vụ cho quá trình giải quyết vụ án.

Như vậy, luật sư V. không đưa ra thông tin gian dối, không hứa hẹn cam kết với Hương và Lan, không có mục đích chiếm đoạt tài sản. Do đó không có căn cứ để xử lý luật sư V. với vai trò đồng phạm của Lan về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lần thứ 3 là đầu tháng 10/2023. Tại nhà của Lan, Lan nói với vợ chồng Hương, Hải số tiền 20 tỷ đồng nhận trước đó Lan đã dùng lo việc cho Hương hết rồi, cần thêm 5 tỷ đồng để cảm ơn anh em đã giúp lo việc cho Hương.

Do vậy, ông Hải đã về và mang 5 tỷ đồng đựng bên trong ba lô đen đến nhà đưa cho Lan. Lan bảo Tú và ông Hải tiếp tục cất tiền vào gầm giường trong phòng ngủ của Lan. Hai người sau đó làm tương tự như lần cất tiền thứ 2.

Theo cáo trạng, tổng số tiền Lan nhận của vợ chồng Hải Hương là 26 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền của Hương, Lan đã không đưa cho ai, không nhờ ai can thiệp giúp Hương mà lấy 9,5 tỷ đồng để mua căn hộ ở Royal City, gửi tiết kiệm số tiền 10 tỷ đồng đứng tên con gái Lan, đưa luật sư V. 1 tỷ đồng, còn lại sử dụng chi tiêu cá nhân.

Thời gian sau, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã mời Hương, Hải lên làm việc, giải trình về nội dung liên quan đến toàn bộ hành vi của bản thân trong quá trình giữ chức vụ là Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu.

Tại cơ quan điều tra, Hương nhận thức được bản thân đã sai phạm, thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi và nhận mọi trách nhiệm.

Lúc này, Hương mới biết Lan nhận tiền nhưng không giúp gì cho Hương nên đã trình báo toàn bộ quá trình Lan bàn bạc, thỏa thuận và nhận tiền của Hương để “chạy án” giúp cho Hương.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung đã nêu trên. Hai bị can đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền 25 tỷ chiếm đoạt của Nguyễn Thị Lan Hương.