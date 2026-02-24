Truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu lừa đảo chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng

(VTC News) -

VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, truy tố 5 bị can.

Trong đó, bị can Phạm Thị Hoà (SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội; cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1981, cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) và Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977), Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987), cùng trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội.

Các bị can đều bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạ tài sản, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Riêng bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị cáo buộc thêm tội Rửa tiền, theo điểm a, khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Bị can Phạm Thị Hoà.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, các bị can trên đã cùng bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần.

Các bị can bị cáo buộc đã thuê các cộng tác viên, nhân viên kinh doanh đưa các tài liệu về chiến lược kinh doanh mà Linh và Hương tạo ra không đúng sự thật để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư.

Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu được quảng cáo đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, cơ sở để hoạt động, thu nhiều lợi nhuận; khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần, sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.

Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương còn đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn từ 9% đến 13,5% tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn, nhà đầu tư được phép rút trước hạn.

Tuy nhiên, thực tế sau khi góp vốn vào công ty, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông, không được ghi danh vào sổ cổ đông.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023 đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.700 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 730 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư, còn lại chiếm đoạt gần 990 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, đến nay, mới có 266/459 bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền là hơn 970 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư này đã được chi trả một phần lợi nhuận là hơn 210 tỷ đồng và bị chiếm đoạt hơn 750 tỷ đồng.