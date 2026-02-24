Công nghệ 24/2: Lộ diện iPhone 18 Pro với gam màu mới

(VTC News) -

iPhone 18 Pro lộ diện với màu đỏ đậm

Sau thành công của phiên bản màu cam vũ trụ trên iPhone 17 Pro, Apple có kế hoạch ra mắt iPhone 18 Pro với màu sắc táo bạo hơn nữa. Theo cây bút Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang cân nhắc tùy chọn màu đỏ đậm cho dải sản phẩm iPhone 18 Pro sắp tới.

Việc hãng mạnh tay sử dụng các tông màu nổi bật từng vốn chỉ dành cho các mẫu iPhone tiêu chuẩn đã mang lại "quả ngọt", đặc biệt là sự thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ đối với iPhone 17 Pro bản cam vũ trụ tại thị trường Trung Quốc.

Màu đỏ đậm sẽ tiếp tục giúp iPhone Pro gây sốt trên thị trường như cam vũ trụ vào năm ngoái?

Gurman cho biết do sự thành công của màu cam vũ trụ, Apple có thể sẽ không khai tử tùy chọn này trong năm nay. Đối với các tin đồn về màu tím và nâu trên iPhone 18 Pro, báo cáo nhận định đây "có khả năng chỉ là các biến thể của cùng một ý tưởng màu đỏ - do các tông màu này khá tương đồng". Tuy nhiên, từ nay đến khi iPhone 18 Pro ra mắt vẫn còn khoảng 7 tháng, mọi quyết định về thiết kế màu sắc có thể thay đổi.

Canada triệu tập OpenAI sau vụ xả súng trường học

Chính phủ Canada đã triệu tập đại diện an toàn của OpenAI đến Ottawa sau khi công ty thừa nhận từng cân nhắc nhưng không báo cảnh sát về hoạt động đáng ngờ của một tài khoản, vốn sau này liên quan đến vụ xả súng trường học nghiêm trọng ở British Columbia. Bộ trưởng Trí tuệ nhân tạo và Đổi mới kỹ thuật số Canada Evan Solomon cho biết ông muốn nghe giải thích về quy trình và ngưỡng báo cáo của công ty.

Theo OpenAI, tài khoản của Jesse Van Rootselaar bị phát hiện vào tháng 6/2025 trong nỗ lực phát hiện lạm dụng, nhưng công ty cho rằng chưa đủ bằng chứng về nguy cơ “ngay lập tức và đáng tin cậy” để chuyển cho cảnh sát. Tài khoản sau đó bị cấm sử dụng ChatGPT. Tháng 2/2026, Van Rootselaar đã sát hại tám người, trong đó có năm học sinh, trước khi tự sát.

Vụ việc gây ra làn sóng tranh luận về trách nhiệm của các công ty AI trong việc phối hợp với cơ quan chức năng. Bộ trưởng Solomon nhấn mạnh người dân Canada mong đợi các tổ chức công nghệ hành xử có trách nhiệm, đặc biệt khi liên quan đến an toàn trẻ em. Chính phủ chưa khẳng định sẽ ban hành quy định mới, nhưng cho biết mọi lựa chọn đều đang được xem xét.

Meta đối mặt áp lực từ khảo sát về Instagram

Một tài liệu công bố trong vụ kiện liên bang tại California, Mỹ cho thấy gần 19% người dùng Instagram từ 13-15 tuổi đã nhìn thấy hình ảnh khỏa thân hoặc nội dung tình dục mà họ không mong muốn. Con số này xuất phát từ khảo sát năm 2021 của Meta, được tiết lộ trong phần lời khai của Giám đốc Instagram Adam Mosseri.

Instagram đang bị giám sát chặt chẽ sau khảo sát về nội dung nhạy cảm với thanh thiếu niên. (Nguồn: Reuters)

Ngoài ra, khoảng 8% thanh thiếu niên cho biết họ từng thấy người khác tự làm hại hoặc đe dọa tự làm hại trên nền tảng. Các tài liệu nội bộ cũng khẳng định Meta coi nhóm tuổi này là "catalyst" - tác động mạnh đến thói quen sử dụng mạng xã hội của cả gia đình.

Meta hiện phải đối mặt với hàng nghìn vụ kiện ở Mỹ, cáo buộc công ty thiết kế sản phẩm gây nghiện và làm trầm trọng thêm khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở giới trẻ. Dù đã tuyên bố loại bỏ nội dung nhạy cảm, công ty vẫn chịu sức ép lớn từ dư luận và cơ quan quản lý.