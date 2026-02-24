Mỗi sáng uống một cốc trà gừng cơ thể bạn sẽ nhận được những lợi ích gì?

(VTC News) -

Hỗ trợ giảm cân

Báo Lao động dẫn nguồn trang Healthshots cho biết, gừng tác dụng tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ mục tiêu quản lý cân nặng. Khi quá trình trao đổi chất của bạn hoạt động bình thường, cơ thể bạn có thể đốt cháy calo ngay cả khi bạn đang thực hiện các công việc bình thường trong ngày, điều này giúp đốt cháy mỡ trong cơ thể nhanh hơn.

Tăng cường sức khỏe tiêu hóa

Uống nước gừng vào buổi sáng khi đói giúp giảm chứng khó tiêu, đầy hơi và buồn nôn. Hơn nữa, uống nước gừng còn giúp loại bỏ hoặc giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể, giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim.

Tăng cường miễn dịch tự nhiên

Gừng hoạt động như một chất tăng cường miễn dịch tự nhiên, củng cố cơ thể chống lại nhiễm trùng. Nước gừng còn có khả năng điều chỉnh lượng đường trong máu, thúc đẩy năng lượng ổn định suốt cả ngày.

Mỗi sáng uống một cốc trà gừng rất tốt cho sức khoẻ

Tốt cho người bị gan nhiễm mỡ

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang tin y khoa Medical News Today cho biết, nghiên cứu năm 2020 cho thấy, người bệnh gan nhiễm mỡ dùng viên nang chứa 1.500 mg gừng hằng ngày trong 12 tuần đã cải thiện mức cholesterol, đường huyết và tình trạng viêm. Các tác giả kết luận gừng có thể là liệu pháp bổ sung hiệu quả để giảm kháng insulin, men gan và viêm cho người mắc gan nhiễm mỡ.

Bảo vệ tim mạch

Trà gừng là thành phần mạnh mẽ giúp trái tim khỏe mạnh nhờ khả năng chống oxy hóa, kháng viêm và bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do. Các nghiên cứu tìm thấy gừng có thể làm giảm huyết áp, giảm mức chất béo trung tính triglyceride và cả cholesterol xấu.

Giảm đau viêm khớp và các lợi ích khác

Đặc tính kháng viêm của gừng mang lại lợi ích cho người bị viêm xương khớp mà không gây tác dụng phụ. Nghiên cứu cho thấy gừng làm giảm các dấu hiệu viêm như protein phản ứng C. Thậm chí, gừng được chứng minh có hiệu quả giảm đau tương đương thuốc giảm đau ibuprofen.

Ngoài những tác dụng trên, trà gừng còn giúp tăng cường chức năng miễn dịch, giảm các triệu chứng cảm lạnh, nhờ đặc tính kháng khuẩn và khả năng thay đổi các con đường gây viêm trong cơ thể.

