Camera AI ở Phú Thọ 'soi' hơn 2.800 ô tô vi phạm trong kỳ nghỉ Tết

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, từ 11h ngày 16/2 (tức 29 Tết) đến hết ngày 22/2 (mùng 6 Tết), qua trích xuất hệ thống camera giám sát trật tự an toàn giao thông, có 1.805 ô tô vi phạm được phát hiện tại Việt Trì.

Trong đó, vi phạm về tốc độ là 1.512 trường hợp, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 45 trường hợp và không thắt dây an toàn khi điều khiển phương tiện 248 trường hợp.

Cơ cấu vi phạm cho thấy lỗi về tốc độ chiếm tỷ lệ chủ yếu, tiếp tục là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông tại khu vực trung tâm có mật độ phương tiện lớn.

Trên địa bàn khu vực Vĩnh Phúc (cũ), hệ thống camera ghi nhận 1.004 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm tốc độ 918 trường hợp và không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 86 trường hợp.

Tính chung toàn tỉnh, hệ thống camera giám sát phát hiện 2.809 trường hợp vi phạm, gồm 2.430 trường hợp vi phạm tốc độ, 131 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và 248 trường hợp không thắt dây an toàn; tổng số tiền phạt gần 10,2 tỷ đồng.

Hệ thống camera AI giám sát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Vi phạm về tốc độ tiếp tục là lỗi phổ biến nhất, cho thấy ý thức chấp hành quy định của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế.

Song song với xử lý vi phạm qua hệ thống camera, trong 9 ngày nghỉ Tết, lực lượng CSGT toàn tỉnh Phú Thọ trực 100% quân số, tổ chức 1.530 ca tuần tra kiểm soát với 7.496 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; kiểm soát 97.775 lượt phương tiện; lập biên bản 5.167 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt ước tính 14,3 tỷ đồng; tước 52 giấy phép lái xe, trừ điểm 686 trường hợp và tạm giữ 1.601 phương tiện.

Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát kết hợp ứng dụng công nghệ đã góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm, tăng tính răn đe và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết vẫn diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm 17 người chết, 11 người bị thương (lớn nhất cả nước về số người chết; lớn thứ hai cả nước về số vụ vi phạm); trong đó có 2 vụ rất nghiêm trọng làm 4 người chết, 13 vụ nghiêm trọng làm 13 người chết, 01 vụ ít nghiêm trọng và 4 vụ va chạm giao thông.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục duy trì cường độ tuần tra, kiểm soát, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.