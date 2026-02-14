Danh sách hơn 2.000 ô tô, xe máy bị phạt nguội qua camera AI tại Hà Nội

(VTC News) -

Thông qua hệ thống camera AI được lắp đặt trên địa bàn thành phố, từ 1/1 đến 10/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội ghi nhận 2.162 vi phạm về Trật tự, an toàn giao thông.

Đối với các vi phạm về giao thông đường bộ được phát hiện qua camera AI, người dân chọn một trong hai hình thức xử lý: Trực tiếp tại trụ sở các Đội CSGT hoặc thực hiện qua ứng dụng iHanoi và không phải đến cơ quan công an.

Một trường hợp vi phạm giao thông bị camera AI ghi nhận.

Để giải quyết vi phạm giao thông được phát hiện qua camera AI trên iHanoi, CSGT Hà Nội hướng dẫn quy trình thực hiện như sau:

Khi phát hiện vi phạm, hệ thống sẽ gửi thông báo kèm thông tin, hình ảnh vi phạm đến chủ sở hữu phương tiện qua ứng dụng iHanoi.

Người dân truy cập iHanoi, vào mục "Giao thông - Thông báo phạt nguội" để xem thông tin, hình ảnh vi phạm của phương tiện.

Trường hợp chưa đồng tình với thông tin, hình ảnh đó, người dân có thể trực tiếp đến cơ quan công an để kiểm tra, đối chiếu. Nếu đồng ý, người dân xác nhận vi phạm toàn trình trên hệ thống.

Căn cứ nội dung xác nhận này, cơ quan công an sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và gửi cho người vi phạm trên hệ thống.

Tiếp đó, người vi phạm kiểm tra, đối chiếu thông tin, xác nhận nội dung và ký số vào biên bản vi phạm hành chính, sau đó gửi lại trên ứng dụng iHanoi.

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính đã được người vi phạm xác nhận, cơ quan công an ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và gửi cho người vi phạm qua ứng dụng iHanoi.

Nhận được quyết định xử phạt qua iHanoi, người vi phạm kiểm tra, đối chiếu các thông tin liên quan (thông tin cá nhân, hành vi vi phạm, mức xử phạt…) rồi nộp phạt thông qua mã QR trên hệ thống.