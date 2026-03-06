Nhận 735,5 triệu của công ty, chỉ huy trưởng công trình chiếm đoạt rồi nghỉ việc

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Quang (48 tuổi, trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội).

Trước đó, Quang là chỉ huy trưởng công trình tại dự án xây dựng khu nhà ở thương mại và các công trình hỗn hợp - dịch vụ mới Lào Cai - Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Theo tài liệu điều tra, ngày 25/7/2025, tại văn phòng Ban chỉ huy công trường của dự án, Quang nhận từ kế toán của Công ty cổ phần Xây dựng và Cơ khí thiết bị VINA2 số tiền 735,5 triệu đồng. Số tiền này được giao để tạm ứng trả lương cho công nhân và mua vật tư phục vụ thi công công trình.

Vũ Quang tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Vũ Quang không thực hiện việc chi trả theo mục đích được giao mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để sử dụng cá nhân, sau đó tự ý nghỉ việc tại công ty.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Quang về tội “tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.