Dự án cầu vượt 'đắp chiếu' nhiều năm trên tuyến đường nghìn tỷ ở Hà Nội

Chị Nguyễn Thị Lan (kinh doanh gần khu vực nút giao) cho biết, tình trạng ùn tắc kéo dài không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. “Ngày nào xe cộ cũng ken đặc, khói bụi và tiếng ồn rất lớn. Có hôm xe kẹt hàng giờ liền. Người dân chỉ mong dự án sớm hoàn thành để giao thông thông thoáng hơn”, chị Lan nói.