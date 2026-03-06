Cựu cán bộ công an báo tin điều tra cho công ty sản xuất thực phẩm chức năng giả

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm liên danh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Trong vụ án này, một bị can tội Cố ý làm lộ bí mật công tác là Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Phòng 4 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an).

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Danh Dũng có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Năng Mạnh, Phó Giám đốc Công ty MediPhar, từ năm 2018.

Sau khi được phân công phụ trách, theo dõi lĩnh vực an toàn thực phẩm và kiểm tra hoạt động sản xuất thực phẩm chức năng của Công ty MediUSA tại nhà máy ở huyện Thanh Oai cũ, Hà Nội, Dũng thường xuyên gặp gỡ, duy trì quan hệ với Mạnh.

Vì vậy, khi có thông tin về việc kiểm tra, xác minh các công ty của Mạnh, Dũng đã báo cho Mạnh biết.

Nguyễn Năng Mạnh (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 10/1/2025, Cục Cảnh sát môi trường ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch điều tra cơ bản trong lĩnh vực an toàn thực phẩm năm 2025, trong đó xác định ngành hàng trọng điểm là sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng.

Nguyễn Danh Dũng được phổ biến kế hoạch này và được lãnh đạo Phòng 4 chỉ đạo rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sữa giả và thực phẩm chức năng giả.

Đến ngày 10/4/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án Sản xuất, kinh doanh hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma.

Liên quan chuyên án, Dũng được phân công xác minh nhân thân, lai lịch và triệu tập các cá nhân liên quan tại Công ty kiểm nghiệm TSL (TP.HCM).

Khoảng 20h ngày 10/4/2025, trước khi các công ty của Nguyễn Năng Mạnh bị khám xét khẩn cấp vào ngày 19/4/2025, ông Đinh Hữu Phong, Phó trưởng phòng 4 Cục Cảnh sát môi trường, đã gọi điện qua ứng dụng Zalo cho Nguyễn Danh Dũng và gửi ảnh chụp danh sách 6 công ty để xác minh.

Danh sách gồm: Công ty MegaPharco, Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty Dược phẩm Việt Đức, Công ty Dược phẩm Hưng Phương, Công ty Bao bì MegaLife. Các thông tin gửi kèm gồm mã số thuế, địa chỉ đăng ký kinh doanh và yêu cầu xác minh hoạt động, dấu hiệu sai phạm.

Sau khi nhận được chỉ đạo của ông Phong, Dũng thấy trong danh sách có Công ty MediUSA của Nguyễn Năng Mạnh, nên đã gọi điện qua Zalo cho Mạnh để thông báo việc các công ty của Mạnh đang bị điều tra, xác minh.

Khoảng 20h50 cùng ngày, Khúc Minh Vũ, Giám đốc Công ty Việt Đức, lái xe chở Mạnh đến gặp Dũng tại quán cà phê The Coffee House (số 12 Lê Đức Thọ, Hà Nội).

Tại đây, Dũng cho Mạnh xem ảnh chụp danh sách 6 công ty đang được lãnh đạo yêu cầu xác minh. Mạnh cho biết các công ty này đều của mình hoặc do mình góp vốn. Dũng đã hướng dẫn Mạnh tiếp tục để nhà máy hoạt động bình thường nhưng thu hẹp quy mô, loại bỏ sổ sách, chứng từ kế toán ghi chép các khoản thu, chi phí ngoài.

Sau khi được hướng dẫn, ngay ngày hôm sau, Mạnh cùng Khúc Minh Vũ, Đỗ Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty MediPhar, và Phạm Thị Hương họp bàn và thống nhất chỉ đạo nhiều cá nhân liên quan tiêu hủy, cất giấu hàng hóa là thực phẩm chức năng và tài liệu là hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán tại nhà ông Phạm Văn Tuynh (ở Nam Định).

Chiều 11/4/2025, Nguyễn Năng Mạnh gọi điện cho Nguyễn Danh Dũng hẹn gặp tại quán cà phê The Coffee House (số 40 Xuân La, Hà Nội) để trao đổi tình hình.

Trên đường đi, Mạnh chỉ đạo Nguyễn Trọng Vĩnh rút 20 triệu đồng từ tài khoản của Đỗ Mạnh Hoàng để đưa cho Mạnh. Cùng với 10 triệu đồng Mạnh đang có sẵn, tổng cộng 30 triệu đồng được bỏ vào phong bì.

Tại cuộc gặp, Mạnh hỏi Dũng về tiến độ xác minh các công ty. Dũng cho biết vẫn đang xác minh và tiếp tục nhắc Mạnh gọn lại công việc, loại bỏ sổ sách, giấy tờ không cần thiết.

Sau đó, Mạnh đưa cho Dũng phong bì 30 triệu đồng để cảm ơn việc đã hướng dẫn và cung cấp thông tin; đồng thời nhờ Dũng tiếp tục xem xét, nắm tình hình tiến độ điều tra, xác minh để giúp các công ty của Mạnh không bị kiểm tra, xử lý.

Ngày 19/4/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét khẩn cấp Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và một số công ty khác của Mạnh.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng thành phẩm và bán thành phẩm do Công ty MediPhar và MediUSA sản xuất, được cất giấu tại kho Quốc Oai, kho Chương Mỹ (Hà Nội) và tiêu hủy tại Nam Định, cùng một số tài liệu về chi phí.

Một số dữ liệu lưu trên ổ cứng máy tính đã bị tiêu hủy trước đó nên không thể thu giữ.

