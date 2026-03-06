Israel nói chiến dịch sang giai đoạn mới, Iran sẵn sàng triển khai vũ khí mới

(VTC News) -

Quân đội Israel cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đang bước sang “giai đoạn mới”, trong khi Tehran tuyên bố đã chuẩn bị cho một “cuộc chiến kéo dài” và sẽ triển khai các loại vũ khí chưa từng sử dụng trong xung đột.

Các thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tham gia một cuộc diễn tập ở miền Nam Iran, trong bức ảnh phát tay được công bố ngày 16/2/2026. (Ảnh tư liệu: IRGC/WANA (Hãng tin Tây Á)/ qua Reuters)

Trong tuyên bố ngày 6/3, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Ali Mohammad Naeini, cho biết Iran đã sẵn sàng đối phó với cuộc chiến lâu dài. Ông cảnh báo các đối thủ của Tehran sẽ phải hứng chịu “những đòn đau đớn” trong các đợt tấn công tiếp theo.

“Iran đang chuẩn bị các sáng kiến và vũ khí mới. Những công nghệ này chưa được triển khai trên quy mô lớn trong cuộc xung đột hiện nay”, ông Naeini nhấn mạnh.

Theo ông, Tehran hiện đã sẵn sàng hơn so với cuộc xung đột kéo dài 12 ngày năm ngoái do Mỹ và Israel phát động, đồng thời mô tả cuộc đối đầu quân sự hiện nay là một “cuộc chiến thiêng liêng và chính đáng”.

Trong khi đó, phía Israel cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đang được mở rộng. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, nói rằng chiến dịch của Israel và Mỹ đang bước sang “giai đoạn tiếp theo”, và sẽ "tiếp tục làm suy yếu chính quyền cũng như năng lực quân sự của nước này".

“Chúng tôi còn nhiều bất ngờ khác phía trước mà tôi không có ý định tiết lộ”, ông Zamir nói trong một tuyên bố phát trên truyền hình.

Những cột khói bốc lên khi các cuộc không kích đánh trúng thành phố trong chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran, ngày 5/3/2026. (Ảnh: AP/Vahid Salemi)

Tuyên bố của ông Zamir được đưa ra trong bối cảnh các đợt tấn công mới được ghi nhận tại thủ đô Tehran của Iran vào rạng sáng 6/3.

Theo kênh tin tức tiếng Anh Press TV của Iran, các khu dân cư ở Tehran nằm trong số những địa điểm bị trúng các cuộc tấn công mới của Mỹ và Israel. Khu vực lân cận Đại học Tehran cũng được cho là bị tấn công rạng sáng thứ Sáu, theo hãng tin Iran Mamlekate.