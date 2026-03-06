Chân dung Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt vừa bị bắt

(VTC News) -

Ông Vũ Thế Phiệt sinh năm 1973, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và đã công tác trong ngành hàng không Việt Nam từ năm 1995. Trong quá trình công tác, ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài giai đoạn 2012 - 2017, Phó Tổng Giám đốc ACV từ năm 2017 đến 2018 và được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc ACV từ tháng 8/2018.

Đến tháng 9/2024, ông Vũ Thế Phiệt được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT ACV.

Tại buổi lễ nhậm chức, ông Vũ Thế Phiệt cam kết thực hiện thắng lợi các chiến lược sản xuất kinh doanh của ACV, cũng như hoàn thành các dự án trọng điểm Quốc gia như Nhà ga hành khách T3-Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, nhất là dự án xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đúng quy định pháp luật, đúng tiến độ, mỹ thuật và chất lượng công trình...

Ông Vũ Thế Phiệt.

Dưới thời của ông Phiệt, ACV kinh doanh phát đạt Trong năm đầu tiên khi ông Phiệt giữ chức tổng giám đốc, ACV ghi nhận tổng doanh thu là 17.770 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế là 6.028 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2017.

Đến năm 2019, ACV đạt 18.300 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 14% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế tăng 35% từ 7.618 tỷ lên 10.316 tỷ đồng. Lợi nhuận cả năm tăng là do hoạt động kinh doanh cốt lõi được cải thiện và thu nhập tài chính tăng.

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của ACV đạt lần lượt là 59.300 tỷ và 36.900 tỷ đồng. Chiếm hơn một nửa tổng tài sản của ACV là gần 31.300 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng và dưới 1 năm - tăng gần 6.900 tỷ đồng so với cuối năm trước. Trong năm 2018 và 2019, ACV đã thu về lần lượt 1.276 tỷ và 1.796 tỷ đồng lãi tiền gửi.

Đến năm 2020, ACV đạt doanh thu hơn 7.800 tỷ đồng, giảm 57,5% so với năm trước đó, lãi trước thuế 2.087 tỷ đồng và 1.712 tỷ đồng sau khi nộp thuế. Đến hết năm 2020, tổng tài sản của ACV đạt gần 57.000 tỷ đồng, giảm hơn 1.180 tỷ so với đầu năm.

Từ năm 2021, kết quả kinh doanh của ACV nhanh chóng phục hồi cùng sự trở lại của nhu cầu đi lại và du lịch.

Năm 2025, ACV ghi nhận kết quả kinh doanh cao kỷ lục. Doanh thu thuần đạt 25.960 tỷ đồng, tăng 14,9% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 12.071 tỷ đồng, tăng 3,3%.

Trong cơ cấu doanh thu, dịch vụ phục vụ hành khách đóng góp lớn nhất với khoảng 48%, tương đương 12.527 tỷ đồng. Ngoài ra, các nguồn thu từ dịch vụ cất hạ cánh, an ninh hàng không, phục vụ mặt đất cùng các dịch vụ phi hàng không như cho thuê mặt bằng, quảng cáo, khai thác hạ tầng…cũng mang lại nguồn thu đáng kể cho doanh nghiệp.

ACV hiện quản lý, đầu tư và khai thác 22/23 cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 10 cảng hàng không quốc tế và 12 cảng hàng không nội địa. Với vị thế gần như độc quyền trong khai thác hạ tầng sân bay, nguồn thu từ các hoạt động khai thác cảng - đặc biệt là dịch vụ cất hạ cánh - đóng góp tỷ trọng đáng kể trong lợi nhuận của doanh nghiệp.

Riêng năm 2025, doanh thu từ hoạt động này đạt gần 3.200 tỷ đồng, trong khi chi phí khai thác cảng chưa đến 2.000 tỷ đồng, giúp mảng này mang lại khoảng 1.200 tỷ đồng lợi nhuận.

Ngày 5/3, ACV đã có văn bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc Chủ tịch Vũ Thế Phiệt bị bắt. Theo văn bản này, ACV nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Tiến Việt - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc.

Cả hai lãnh đạo bị bắt với cáo buộc “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu.