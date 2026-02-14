Phó Thủ tướng: ACV phải chịu trách nhiệm nếu sân bay Long Thành chậm tiến độ

Đó là yêu cầu được nêu tại thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại buổi kiểm tra công trường, thăm, chúc Tết cán bộ công nhân viên tại Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nghe các đơn vị báo cáo tại công trường xây dựng sân bay Long Thành. (Ảnh: VGP)

Tìm giải pháp khắc phục kịp thời các tồn tại

Để kịp thời chấn chỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các nhà thầu và các cơ quan, đơn vị liên quan cần nghiêm túc rà soát, làm rõ nguyên nhân xảy ra tồn tại, tình trạng chậm tiến độ (nguyên nhân do cơ cấu tổ chức, nhân sự, chậm thanh toán,…) để kịp thời có giải pháp tháo gỡ phù hợp. Trường hợp không có giải pháp hiệu quả, Dự án không thể hoàn thành đúng tiến độ cam kết, ACV phải chủ động báo cáo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về sự chậm trễ nêu trên.

Phó Thủ tướng yêu cầu ACV làm việc ngay với các nhà thầu (cả nhà thầu phụ) để làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc giảm số lượng cán bộ, công nhân trên công trường, đặc biệt tại các gói thầu, hạng mục là đường găng, khối lượng còn lại lớn để từ đó cùng tìm giải pháp khắc phục kịp thời. Trước mắt, yêu cầu các Nhà thầu kiện toàn ngay cán bộ chủ chốt tại các gói thầu để chỉ đạo điều hành công trường và có cam kết cụ thể về tiến độ hoàn thành các hạng mục, gói thầu.

ACV chỉ đạo Ban Quản lý dự án tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của Dự án; chủ động rà soát số lượng cán bộ kỹ thuật hiện có tại dự án để có giải pháp kịp thời điều chuyển thêm các dự án khác về hỗ trợ chỉ đạo, điều hành dự án; trên cơ sở đó đàm phán với các nhà thầu để ký phụ lục hợp đồng cập nhật tiến độ thực hiện, hình thức tạm ứng, thanh toán hoặc tạm thanh toán các khối lượng đã thực hiện trên tinh thần tháo gỡ khó khăn, rủi ro chia sẻ, giá trị thanh toán tối thiểu bảo đảm đủ trả lương, chế độ chính sách cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và chi phí vật tư thiết bị đưa về công trường để các nhà thầu có nguồn lực tài chính tiếp tục thực hiện dự án.

Đồng thời, ACV chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát, Nhà thầu rà soát toàn bộ đường găng của Dự án để xây dựng tiến độ thi công chi tiết của từng gói thầu, hạng mục để kiểm soát, chỉ đạo điều hành bảo đảm Dự án triển khai đúng tiến độ; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng có liên quan có phương án duy trì, bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ người dân và doanh nghiệp tại các Cảng hàng không, sân bay do ACV quản lý trên toàn quốc trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đẩy nhanh dự án đường bộ kết nối; không để thiếu lương

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với UBND TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam rà soát, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường bộ kết nối sân bay Long Thành với trung tâm thành phố và sân bay Tân Sơn Nhất bảo đảm hoàn thành đồng bộ với Dự án.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hệ thống ống dẫn nhiên liệu và thoát nước tại sân bay Long Thành, bảo đảm cung cấp đủ nhiên liệu, không ảnh hưởng khai thác thương mại.

Các nhà thầu phải hoàn tất thủ tục thanh toán, báo cáo rõ tình trạng hồ sơ, không để chậm lương, chế độ của người lao động và chịu trách nhiệm nếu vi phạm.

Trường hợp chậm tiến độ không có lý do chính đáng phải bồi thường thiệt hại. Các bộ, ngành, địa phương liên quan cần chủ động đôn đốc, phối hợp tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm các dự án thành phần hoàn thành đồng bộ.